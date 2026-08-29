Ce face în fiecare zi femeia care va împlini 101 ani. Spune că acesta este secretul longevității

Cu toții ne dorim o viață cât mai îndelungată și mai sănătoasă, pe care să o petrecem alături de rude și de prieteni. Iar Toti, o bătrână din Madrid care urmează să împlinească în curând 101 de ani, a vorbit despre secretul din spatele longevității de care se bucură.

În ciuda vârstei sale, Toti își menține un stil de viață activ și este admirată de toți vecinii din cartierul ei. Bătrâna din Madrid urmează să împlinească în curând vârsta de 101 de ani și încă se dă cu ruj și merge zilnic la plajă de-a lungul verii.

Ea își păstrează o rutină zilnică de la care nu se abate foarte mult nici măcar în timpul vacanței. Iar o regulă importantă pentru Toti este continuitatea. Programul ei zilnic constă din toate lucrurile care îi fac plăcere și care îi oferă energie atunci când se simte obosită.

Rutina de la care nu se abate niciodată

Un detaliu foarte important pentru Toti este somnul.

„Mă trezesc foarte târziu. Nu am ce face. Înainte de 10:30 sau 11:00 dimineața nu mă ridic niciodată din pat. Îmi place să mă odihnesc pentru că mă culc foarte târziu. Așa că am nevoie de cel puțin 9 ore de stat în pat”, a povestit aceasta.

După ce se trezește, ea ia masa imediat. Iar micul dejun constă dintr-o cafea și o combinație de carbohidrați și produse dulci.

„După micul dejun mă dușez, mă aranjez, mă machiez. Nu știu să trăiesc fără să fiu machiată și mereu foarte frumoasă, având grijă de imaginea mea”, spune Toti.

„Este foarte important să fii pozitiv”

Dorința continuă a bătrânei de a trăi cu demnitate indiferent de vârstă o ajută să rămână activă, chiar și la 101 de ani.

„Este foarte important să fii pozitiv și, un lucru care mie mi se pare extrem de important, să ai poftă de viață. Asta mi se pare cel mai important: să mergi înainte, orice s-ar întâmpla”, mai spune Toti.