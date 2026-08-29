 Bucătarii nu ar mânca într-un restaurant în care văd aceste lucruri. 5 semnale de alarmă
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Bucătarii nu ar mânca într-un restaurant în care văd aceste lucruri. 5 semnale de alarmă

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În ciuda prețurilor tot mai ridicate, nenumărați oameni continuă să ia masa în oraș. Însă, pentru a evita orice fel de experiență neplăcută, există câteva semnale de alarmă asupra cărora bucătarii cu experiență atrag atenția. Potrivit acestora, restaurantele unde observăm astfel de lucruri ar trebui evitate.

Un meniu prea lung este un semnal de alarmă
Un meniu prea lung este un semnal de alarmă Foto: Pixabay

Cu toții ne dorim o experiență plăcută atunci când mergem la restaurant. Însă, dacă vrem să nu avem parte de surprize neplăcute, trebuie să fim atenți la câteva semne subtile care pot să ne arate că localul ar trebui evitat.

„Sunt câteva lucruri care îmi atrag atenția în calitate de chef înainte să fi gustat măcar primul preparat, multe dintre ele neavând nimic de-a face cu mâncarea în sine”, spune chef Isaac Bernal Carbajo, potrivit EatingWell.

Restaurantul nu este curat

Primul și cel mai evident semnal de alarmă despre care vorbesc experții ține de curățenie. Indiferent dacă este vorba despre toalete, meniuri sau podele, mizeria dintr-un restaurant nu trebuie ignorată niciodată.

„Dacă locul ți se pare în neregulă, atunci întoarce-te și pleacă, însă pentru mine cel mai mare semnal de alarmă este, fără îndoială, curățenia. Iar asta începe chiar din momentul în care intri în restaurant. Dacă locul în care ești întâmpinat este dezordonat, poți presupune, cel mai probabil, că și alte zone sunt la fel, inclusiv bucătăria”, mai spune chef Sara Haas.

Observi prezența dăunătorilor

O simplă muscă poate să nu însemne nimic, dar dacă observăm mai multe insecte sau chiar și capcane pentru rozătoare puse în zone vizibile, acest lucru nu trebuie ignorat.

„Observarea rozătoarelor sau a dovezilor privind prezența acestora reprezintă un motiv major de îngrijorare. O muscă poate pătrunde ocazional pe o ușă deschisă, însă prezența mai multor insecte sau semnele evidente ale activității dăunătorilor pot indica probleme mai ample legate de igienă sau de starea spațiului”, spune chef Amber Pankonin.

Mâncarea nu este servită la temperatura corectă

Acest detaliu nu afectează doar gustul alimentelor, ci poate cauza probleme grave de sănătate.

„La bufete și la barurile de salate, alimentele calde trebuie să fie calde, iar cele reci trebuie să fie reci. Alimentele păstrate la temperaturi călduțe pot reprezenta un risc pentru siguranța alimentară”, explică chef Pankonin.

Meniul este prea lung

Un meniu care atrage atenția prin numărul de preparate nu este niciodată un semn bun. 

„Când văd sushi, burgeri, paste, fructe de mare, fripturi, 20 de aperitive și 15 deserturi, toate în același meniu, încep să-mi pun întrebări. Nu este imposibil să ai la îndemână atât de multe ingrediente proaspete și să pregătești atât de multe feluri de mâncare diferite la un nivel bun, dar este mult mai dificil”, mai spune chef Carbajo.

Restaurantul pare dezorganizat

Acest detaliu poate fi unul subtil, dar dacă observăm o atmosferă haotică în restaurant, este foarte probabil ca problema să fie și mai severă în bucătărie.

„Orice bucătărie mai are parte, din când în când, de un serviciu prost; sincer, cu toții am trecut prin astfel de situații. Însă, atunci când dezorganizarea pare să facă parte din rutina de zi cu zi a restaurantului, de cele mai multe ori ajunge să se vadă și în farfurie”, spune chef Carbajo.

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