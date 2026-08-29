 Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții pe care mulți români le respectă și de ce nu este bine să mănânci alimente roșii
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Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții pe care mulți români le respectă și de ce nu este bine să mănânci alimente roșii

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În fiecare an, pe data de 29 august, în țara noastră este prăznuită Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. În această zi, credincioșii comemorează martiriul celui care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului.

Este o sărbătoare foarte importantă
Este o sărbătoare foarte importantă Foto: Arhivă

Ziua de 29 august este una foarte importantă pentru credincioșii din țara noastră. Cu această ocazie este prăznuită Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul religios. Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, credincioșii țin post și au grijă să urmeze nenumărate tradiții.

În tradiția creștină, Sfântul Ioan Botezătorul este cunoscut și ca Înaintemergătorul, datorită faptului că a vestit venirea lui Iisus Hristos. Tot Sfântul Ioan Botezătorul l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului dar, potrivit relatărilor biblice, a ajuns în conflict cu Irod Antipa. În cele din urmă, Sfântul Ioan Botezătorul a fost decapitat de către Irod.

Este o sărbătoare importantă în calendarul religios

Indiferent de ziua săptămânii în care pică această sărbătoare, ea va fi una de post. În unele zone din România există o tradiție de a consuma numai struguri și apă cu ocazia acestei sărbători, în timp ce în alte regiuni se ține post negru.

În trecut, în România exista și tradiția unui post ținut de la „cruce până la cruce”. Mai precis, românii țineau post de pe 29 august și până pe 14 august, de Înălțarea Sfintei Cruci.

Există nenumărate tradiții legate de această zi

O tradiție populară din țara noastră spune că, în ziua acestei sărbători, nu ar trebui consumate alimente roșii. Potrivit tradiției, culoarea acestor alimente amintește de sângele vărsat, motiv pentru care ar trebui evitate produse precum roșiile, ardeii, pepene sau oricare alt aliment roșu.

Tot în popor se mai spune că nu ar trebui folosite cuțite în această zi, iar toate alimentele ar trebui rupte cu mâna. O altă tradiție populară legată de această zi spune că nu ar trebui consumate fructe și legume rotunde.

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