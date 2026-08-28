Statuie veche de 11.000 de ani, descoperită într-unul dintre cele mai vechi sate din lume. Arheologii sunt uimiți

O descoperire arheologică incredibilă a fost făcută în Turcia, în una dintre cele mai vechi așezări din întreaga lume. Este vorba despre o statuie veche de 11.000 de ani, care are o înălțime de numai 70 de centimetri.

Statuia este veche de 11.000 de ani Foto: Ministerului Culturii și Turismului din Turcia

Statuia a fost găsită într-un sit din Epoca de Piatră din sudul Turciei, iar arheologii speră că vor reuși să înțeleagă mai bine cultura populațiilor locale din acele vremuri. Statuia a fost găsită la Karahan Tepe, iar arheologii spun că este realizată într-un stil care, până acum, era complet necunoscut.

Potrivit Antena 3 CNN, statuia a fost găsită pe o platformă care se întindea de-a lungul peretelui unei structuri circulare cu diametrul de aproximativ trei metri. Karahan Tepe este unul dintre cele mai vechi sate din lume și a fost construit în jurul anului 9750 î.Hr., în provincia turcă Urfa.

Descoperirea a fost făcută în Turcia

În această regiune se găsește un alt sit cu o vechime similară, care este chiar mai cunoscut în ziua de astăzi. Este vorba despre Göbekli Tepe, o structură pe care arheologii încearcă și astăzi să o înțeleagă.

În anul 2023, o altă statuie a fost găsită la Karahan Tepe, veche de 11.000 de ani. Statuia înfățișa un om care își ținea penisul, fiind vorba, posibil, de un strămoș important. O altă statuie similară, de mărime naturală, a fost găsită în apropiere de Göbekli Tepe în 1993, fiind cunoscută drept „Omul din Urfa”.

În 2022, arheologii care lucrau la situl de la Sayburç, în aceeași regiune, au găsit o scenă sculptată care înfățișa doi leoparzi, un taur și un bărbat care își ține penisul.

Statuia este veche de 11.000 de ani

Leoparzii care trăiau în zonă în acea vreme erau prădători pricepuți, iar acest lucru a contribuit la valoarea simbolică a acestui animal.

„Un individ înfățișat fără teamă printre aceste animale, așa cum apare la Sayburç, sau chiar aparent stăpânind unul dintre ele, precum în această nouă sculptură de la Karahan Tepe, ar putea fi interpretat ca un simbol al puterii, al controlului asupra acestei forțe și a acestui pericol”, a spus arheologul Jens Notroff, conform sursei citate.