Un tânăr a lucrat vreme de 5 ani ca gunoier pentru a-și plăti cursurile. Ce a făcut după ce a obținut diploma

Un tânăr din Mexic a fost dispus să facă orice doar pentru a-și transforma visul în realitate. Pentru a-și plăti studiile de drept, tânărul a lucrat ani de zile ca gunoier, iar după absolvire, gestul pe care l-a făcut a impresionat internauții din întreaga lume.

A reușit să obțină diploma Foto: Facebook

Jose Israel Hernandez Chávez este un tânăr din Matamoros, Mexic, care a lucrat vreme de cinci ani ca gunoier, doar pentru a-și plăti studiile de Drept. Pentru a-și putea plăti toate taxele, el s-a angajat la serviciul de salubritate al orașului și chiar a continuat să lucreze, pentru o scurtă vreme, ca gunoier și după ce a absolvit facultatea.

Potrivit informațiilor de la El Imparcial, salariul pe care l-a obținut de-a lungul acestor ani i-a fost de ajuns pentru a-și plăti taxele de școlarizare și toate materialele necesare pentru studii. Iar, după ce a absolvit, gestul său a impresionat internauții din întreaga lume.

A lucrat vreme de cinci ani ca gunoier

În loc să renunțe la locul de muncă, Chávez a ales să sărbătorească alături de colegii lui și chiar a continuat temporar munca de gunoier după ce a absolvit facultatea. Tânărul a absolvit cursurile de Drept la vârsta de 21 de ani, iar de-a lungul a cinci ani, a lucrat pentru Departamentul de Salubritate Publică din Matamoros.

Ziua de lucru a tânărului putea începe la ora șase dimineața, iar programul se prelungea până târziu în seară. Condițiile de lucru variau, însă tânărul trebuia să lucreze indiferent dacă vremea era frumoasă sau dacă ploua.

A sărbătorit alături de colegii săi

Deși a absolvit deja facultatea, Chávez a ales să continue temporar să lucreze pentru serviciul de salubritate al orașului. Cu toate acestea, în cele din urmă, el își dorește să urmeze o carieră în domeniul juridic.

După ce a absolvit cursurile, tânărul a ales să sărbătorească alături de colegii săi. El a lucrat vreme de cinci ani ca gunoier, pentru a-și putea plăti studiile de Drept.