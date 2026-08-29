 Motivul pentru care fermierii au ajuns să abandoneze câmpuri întregi pline cu legume și fructe. Situația dramatică din Oltenia
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Motivul pentru care fermierii au ajuns să abandoneze câmpuri întregi pline cu legume și fructe. Situația dramatică din Oltenia

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Câmpuri întregi pline de pepeni verzi și galbeni au rămas abandonate în Oltenia, în această perioadă. Din cauza lipsei cumpărătorilor, fermierii români au fost nevoiți să-și abandoneze culturile. În plus, prețurile au scăzut atât de mult încât a devenit prea costisitor pentru agricultori să plătească oameni pentru recoltare.

Câmpuri întregi au fost abandonate
Câmpuri întregi au fost abandonate Foto: captură Antena 3 CNN

După ce prețurile au scăzut semnificativ, iar numărul de cumpărători s-a diminuat la fel de mult, agricultorii din țara noastră au fost nevoiți să abandoneze câmpuri întregi pline de pepeni și legume.

Potrivit Antena 3 CNN, o astfel de situație poate fi observată în comuna Călărași, din județul Dolj. O bună parte din recoltă urmează să fie pierdută, din cauza situației de pe piață.

„Sunt câmpuri întregi de bostani care au fost abandonați”

„Sunt câmpuri întregi de bostani care au fost abandonați. Aproape 30% din prima tură de lubeniță și probabil 80% din tura a doua de lubeniță, pentru că ei puneau în serii, astfel încât să asigure continuitate în ceea ce privește aprovizionarea pieței cu marfă”, a declarat edilul comunei Călărași, Sorin Sandu, conform sursei citate.

După ce prețul pepenilor și al legumelor a scăzut atât de mult, pentru fermieri nici măcar nu mai este rentabil să recolteze legumele și fructele rămase pe câmpuri.

„Au fost abandonate pentru că, la ziua de muncă de 250-300 de lei, ar fi trebuit patru-cinci oameni. Ar fi trebuit să dea 1.200-1.500 de lei numai pentru recoltare și nu și-ar mai fi scos banii nici măcar pentru a-i plăti pe oameni”, a mai spus primarul.

Temperaturile au afectat activitatea fermierilor

O problemă la fel de gravă se înregistrează și atunci când vine vorba despre legume precum ardei, roșii sau chiar și vinete. Toate aceste recolte au început deja să se strice, iar temperaturile ridicate reduc perioada în care legumele pot fi păstrate și vândute.

„Asta a fost din cauza temperaturilor. Deci nu s-a putut culege din cauza temperaturilor. Am luat ce e frumos și restul, Dumnezeu le-a luat... Pământul le va mânca. Degeaba am muncit, că anul ăsta n-avem ce face. Uitați și la varză, la varza aia la fel... Băgăm, dar nu se știe ce luăm”, a spus fermierul Lucian Urucu.

Ghid de cumpărături

saveta bogdan ileana sararoiu jpg
Dezvăluiri cutremurătoare despre moartea Ilenei Sărăroiu! Saveta Bogdan spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu marea artistă PrimeTime
banner mitica popescu png
#Exclusiv Click!
FotoMitică Popescu a adorat-o pe Leopoldina Bălănuță: „Ne făcea plăcere să ne întâlnim doar noi.” Ce scrie pe mormântul lor Vedete românești
image
„Am plătit pentru o mașină care nu mai exista”. Coșmarul unui român după ce autoturismul hibrid i-a luat foc în mers adevarul.ro
image
Rețetele inventate în comunism, când din lipsuri s-a născut „bucătăria de supraviețuire” adevarul.ro

Parteneri

image
Plecări masive de la Farul: „Cheltuie 600.000 de euro cu jucători de care nu mai are nevoie” www.fanatik.ro
image
Noua "mină de aur" pentru fermieri. Planta care poate aduce până la 60.000 de euro pe hectar observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Cazul „ROMATSA”. Cristian Jura, fost membru CNCD: „Au existat cazuri confirmate de discriminare, în ceea ce privește utilizarea unor metode preferențiale de recrutare, de formare și de angajare” www.gandul.ro
image
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…” www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Satul ras de pe harta României unde s-a născut Gigi Becali. Drama puțin știută a patronului FCSB: „M-a născut mama pe câmp” as.ro
image
La ce temperatură trebuie setat frigiderul la sfârșitul verii. Treapta care poate crește inutil consumul playtech.ro
image
Marius Mitran dezvăluie marea nedreptate care i s-a făcut regretatului Nae Ungureanu: „Cel mai bun fundaș stânga român pe care l-am văzut vreodată” www.fanatik.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are 1800 de metri pătrați www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
casa pe roti colaj lovedeco jpg
Și-a vândut garsoniera din București și a făcut o alegere radicală. Cum arată casa pe roți în care locuiește acum Fapt divers
toti png
Ce face în fiecare zi femeia care va împlini 101 ani. Spune că acesta este secretul longevității Fapt divers
restaurant pixabay jpg
Bucătarii nu ar mânca într-un restaurant în care văd aceste lucruri. 5 semnale de alarmă Fapt divers
capre popauti (2) png
Noua rasă de capre din România ar putea revoluționa piața lactatelor: „Va fi un lapte mult mai de calitate” Național
babe lumanari jpg
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul. Tradiții pe care mulți români le respectă și de ce nu este bine să mănânci alimente roșii Fapt divers
mutare istock jpg
Serviciul la care apelează tot mai mulți români atunci când se mută. Afacerea care capătă tot mai mult teren: «Aveam nevoie de ajutor!»” Național
cute asian little girl playing with coins making stacks money kid saving money into piggy bank into glass jar child counting his saved coins children learning about future concept jpg
#Exclusiv Click!
Copilul folosește imediat toți banii pe care îi primește? Cum învață să economisească: „Îi dau 100 de lei și îi cheltuie imediat” Actualitate
boy hugging girls near school jpg
#Exclusiv Click!
Uniforma școlară, motiv de ceartă între părinți. Cât costă și ce spun psihologii Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net