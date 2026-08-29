Motivul pentru care fermierii au ajuns să abandoneze câmpuri întregi pline cu legume și fructe. Situația dramatică din Oltenia

Câmpuri întregi pline de pepeni verzi și galbeni au rămas abandonate în Oltenia, în această perioadă. Din cauza lipsei cumpărătorilor, fermierii români au fost nevoiți să-și abandoneze culturile. În plus, prețurile au scăzut atât de mult încât a devenit prea costisitor pentru agricultori să plătească oameni pentru recoltare.

Câmpuri întregi au fost abandonate Foto: captură Antena 3 CNN

După ce prețurile au scăzut semnificativ, iar numărul de cumpărători s-a diminuat la fel de mult, agricultorii din țara noastră au fost nevoiți să abandoneze câmpuri întregi pline de pepeni și legume.

Potrivit Antena 3 CNN, o astfel de situație poate fi observată în comuna Călărași, din județul Dolj. O bună parte din recoltă urmează să fie pierdută, din cauza situației de pe piață.

„Sunt câmpuri întregi de bostani care au fost abandonați”

„Sunt câmpuri întregi de bostani care au fost abandonați. Aproape 30% din prima tură de lubeniță și probabil 80% din tura a doua de lubeniță, pentru că ei puneau în serii, astfel încât să asigure continuitate în ceea ce privește aprovizionarea pieței cu marfă”, a declarat edilul comunei Călărași, Sorin Sandu, conform sursei citate.

După ce prețul pepenilor și al legumelor a scăzut atât de mult, pentru fermieri nici măcar nu mai este rentabil să recolteze legumele și fructele rămase pe câmpuri.

„Au fost abandonate pentru că, la ziua de muncă de 250-300 de lei, ar fi trebuit patru-cinci oameni. Ar fi trebuit să dea 1.200-1.500 de lei numai pentru recoltare și nu și-ar mai fi scos banii nici măcar pentru a-i plăti pe oameni”, a mai spus primarul.

Temperaturile au afectat activitatea fermierilor

O problemă la fel de gravă se înregistrează și atunci când vine vorba despre legume precum ardei, roșii sau chiar și vinete. Toate aceste recolte au început deja să se strice, iar temperaturile ridicate reduc perioada în care legumele pot fi păstrate și vândute.

„Asta a fost din cauza temperaturilor. Deci nu s-a putut culege din cauza temperaturilor. Am luat ce e frumos și restul, Dumnezeu le-a luat... Pământul le va mânca. Degeaba am muncit, că anul ăsta n-avem ce face. Uitați și la varză, la varza aia la fel... Băgăm, dar nu se știe ce luăm”, a spus fermierul Lucian Urucu.