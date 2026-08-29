Un hectar cultivat cu această plantă poate aduce până la 60.000 de euro. Cultura care prinde teren în Europa

Nu este o cultură foarte populară, dar ar putea aduce profituri uriașe fermierilor care se ocupă de ea. Este vorba despre anginare, care este mult mai comună în zona mediterană, unde este folosită la gătit.

Există multe rețete care folosesc anghinare Foto: Arhivă

Anghinarea nu este o cultură foarte populară în această parte a Europei, dar poate aduce profituri uriașe fermierilor care se ocupă de ea. Folosită mai ales în bucătăria mediteraneană, un singur hectar poate genera venituri de chiar și 60.000 de euro, potrivit informațiilor de la Blic.

Cu toate acestea, succesul acestei culturi depinde de mai mulți factori importanți. De exemplu, atât soiul de anghinare, cât și solul în care aceasta este plantată, sunt detalii foarte importante pentru cei care doresc să se ocupe de o cultură de anghinare.

Poate aduce profituri uriașe agricultorilor

Această plantă erbacee perenă este folosită în bucătărie ca oricare altă legumă, fiind recunoscută pentru faptul că are un nivel ridicat de vitamine, antioxidanți și fibre. De asemenea, acest aliment special conține și minerale precum calciu, sodiu, potasiu, fier și fosfor, fiind, astfel, foarte bun pentru organism.

Potrivit experților, fermierii ar trebui să înceapă prima plantă o suprafață mai mică de teren cu anghinare, înainte de a se extinde. Producția depinde enorm de soiul ales și de condițiile meteo. Unele variante hibride pot produce 14,6 - 15,7 tone de căpățâni comercializabile la hectar, iar în condiții cât mai favorabile se poate ajunge chiar și la 24,3 tone la hectar.

Cât pot câștiga fermierii care plantează anghinare

În ce privește profitul la care se pot aștepta românii care plantează anghinare, suma precisă depinde enorm de prețul la care reușesc să vândă recolta. De exemplu, la o producție de 15 tone pe hectar și un preț de numai 2 euro pe kilogram, recolta se va vinde cu 30.000 de euro.

Dacă o astfel de recoltă se vinde cu 3 euro pe kilogram, se poate vorbi despre suma de 45.000 de euro, iar la 4 euro, vom vinde recolta cu 60.000 de euro. Desigur, trebuie să avem în vedere costurile de producție, înainte de a planta anghinare.