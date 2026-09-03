Maioneza pe care o poți mânca fără să te îngrași. Cum se prepară

Florina Martin, antrenor personal și specialistă în nutriție, arată cum se prepară o maioneză care nu îngrașă. Ingredientele sunt puține, iar modul de preparare este unul simplu. Ce trebuie să știe cei care vor să slăbească, însă doresc să-și adauge gust mâncărurilor cu o maioneză naturală.

Rețetă de maioneză care nu îngrașă. Foto: Arhivă

Mulți care vor să slăbească se feresc să consume maioneză, însă o instructoare de fitness ne arată o rețeta de care nu trebuie să ne fie frică. Ai nevoie de doar patru ingrediente din care să obții aproape 500 de grame de maioneză.

Rețeta de maioneză care nu îngrașă

Florina Martin are doar patru ingrediente pentru maioneza care nu îngrașă. Între-un blender, ea a pus 217 grame de iaurt Skyr, sau iaurt grecesc, patru ouă, 50 de grame de muștar, 10 mililitri de zeamă de lămâie și sare.

În cazul muștarului se poate ajusta cantitatea în funcție de gusturi. Se dă totul la blender și așa iese cea mai simplă rețetă de maioneză. Potrivit instructoarei, se obține 487 de grame de maioneză cu următoarele valori nutriționale: 477kcal, 52gP, 15gC, 22g G.

Cât de periculoasă este maioneza

Medicii nutriționiști susțin că o porție de 15 grame de maioneză are 100 de calorii și aproximativ 10 grame de grăsime. Comparativ cu alte sosuri de tip ketchup, muștar sau dressingurile pe bază de oțet, maioneza are mai multe calorii, însă are un conținut mai scăzut de grăsimi în comparație cu alte alimente precum untul, crema de brânză și dressingurile cremoase

„Maioneza este înțeleasă greșit, nu este, în mod inerent, un aliment rău. O lingură de maioneză într-un sandviș cu ton și maioneză poate face parte dintr-o dietă sănătoasă, mai ales dacă îi ajută pe oameni să aibă sandvișuri și salate mai echilibrate”, spune Sophie Medlin, dietetician consultant la CityDietitians, potrivit Daily Mail.

În același timp, experții afirmă că maioneza poate ajuta organismul să absoarbă nutrienți precum vitaminele A, D, E și K. În comerț găsim nenumărate tipuri de maioneză, însă aceștia ne spun care ar fi cele mai bune variante pe care le putem găsi la raft.

„Maioneza cu conținut integral de grăsime este în principal ulei, așa că are un număr ridicat de calorii, dar este de obicei preparată cu grăsimi nesaturate, care sunt tipul de grăsimi mai sănătos. Maioneza light are mai puține calorii deoarece conține mai puțin ulei, însă adesea include și amidonuri, gume, îndulcitori și aditivi pentru a recrea textura maionezei tradiționale cu conținut integral de grăsime”, mai spune dr. Medlin.