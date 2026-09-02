Inele de ardei cu brânză - un aperitiv gustos și plin de prospețime.

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Ingrediente

3 ardei grași roșii, spălați și curățați de semințe și nervuri

200 g brânză feta

100 g cremă de brânză

2 cârnați prăjiți, feliați

codițe de ceapă verde, tăiate fin

Mod de preparare

Amesteci cele două tipuri de brânză, adaugi feliuțele de cârnați și omogenizezi.

Ții ardeii grași în picioare, cu gura în sus, și îi umpli cu compoziția de brânză cu cârnați, îndesând-o bine până la capăt.

Înfășori fiecare ardei în folie de aluminiu, bucată cu bucată, și îi dai la frigider până a doua zi.

Scoți ardeii și, cu un cuțit bine ascuțit, îi feliezi rondele. Îi așezi pe platoul de servire, presărați cu ceapă verde.