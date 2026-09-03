 Bruschette cu ardei copt
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Bruschette cu ardei copt

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Bruschetele cu ardei copt sunt deliciu simplu, dar sofisticat. 

bruschete cu ardei copt jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 baghetă

4 căței de usturoi

4 ardei grași roșii

sare şi piper, după gust

ulei de măsline

oțet de mere

frunzulițe de pătrunjel, pentru decor

Mod de preparare

Tai bagheta felii, le ungi pe ambele părți cu ulei de măsline, le așezi pe o tavă tapetată cu hârtie de copt și le dai la cuptorul încins. Le ții doar până devin ușor crocante, apoi le scoți, le freci cu un cățel de usturoi și le lași deoparte.

Între timp speli ardeii, îi coci, apoi îi presari cu sare și îi pui într-un vas acoperit. Îi cureți când sunt călduți, îi tai fâșii pe lung și îi pui într-un bol. Torni peste ei ulei de măsline și oțet, după gust, potrivești de sare și piper, adaugi restul de usturoi mărunțit și omogenizezi.

Așezi pe fiecare felie de baghetă câte o feliuță de ardei, apoi le servești decorate cu piper măcinat după gust și cu frunzulițe de pătrunjel.

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