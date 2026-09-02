Ceviche peruvian cu creveți și caracatiță este o alegere excelentă pentru zilele călduroase și pentru iubitorii bucătăriei sud-americane.

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Ingrediente

300 g creveți curățați

200 g caracatiță prefiartă

1 ardei gras roșu

1 castravete mic

2 roșii mici, fără semințe

3-4 fire de ceapă verde

4-5 lime-uri (pentru aproximativ 150 ml zeamă)

1 ardei iute mic, opțional

sare și piper

coriandru proaspăt, pentru decor

felii de lime, pentru servit

Mod de preparare

Fierbi creveții 1–2 minute în apă cu sare, până devin roz, apoi îi scurgi și îi lași să se răcească. Tai caracatița prefiartă și creveții în bucăți mici, de mărime similară.

Cureți ardeiul gras și castravetele, apoi îi tai cubulețe mici. Tai roșiile cubulețe, îndepărtând semințele și zeama în exces. Tai fin ceapa verde, folosind și partea albă, și partea verde.

Așezi fructele de mare într-un bol de sticlă sau ceramică, adaugi ardeiul gras, castravetele, roșiile și ceapa verde.

Storci lime-urile direct peste amestec, ai grijă ca zeama să acopere bine bucățile. Potrivești de sare și piper, adaugi ardeiul iute tocat mărunt, dacă folosești.

Amesteci ușor și dai bolul la frigider 15–20 de minute, ca aromele să se combine și zeama de lime să "gătească" ușor fructele de mare.

Scoți din frigider, mai potrivești de sare dacă e nevoie, presari coriandru proaspăt tocat și servești rece, cu felii de lime alături.