Înghețată de pepene galben

O combinaţie perfectă! Ce ţi-ai putea dori mai mult de la un desert! Vă recomandăm această reţetă de îngheţată de pepene galben.

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Ingrediente

500 g miez de pepene galben, tăiat cubulețe

250 g frișcă

zeama de la ½ limetă

2-3 linguri miere

fulgi de migdale pentru decor

Mod de preparare

Mixezi cu blenderul pepenele, torni smântâna, mierea și zeama de limetă. Omogenizezi și torni amestecul într-o caserolă, o acoperi cu capacul și o dai la congelator. Din 30 în 30 de minute o scoți și o mixezi, ca să îndepărtezi acele de gheață și să obții o înghețată fină.

Formezi cu o lingură specială biluțe de înghețată.

În jumătăți de pepene galben, torni frișca, adaugi biluțele de înghețată și decorezi cu fulgi de migdale.