 Cocktail de pepene verde
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Cocktail de pepene verde

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Dacă vrei să sărbătoreşti alături de cei dragi, răsfaţă-i pe invitaţii tăi cu un cocktail de pepene verde, uşor de preparat şi foarte răcoritor.

cocktail de pepene verde jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

1 pepene verde de mărime medie

1 lingură zeamă de limetă

50 ml apă minerală

Mod de preparare

Tai pepenele verde triunghiuri și le pui în congelator. Le lași până îngheață.

Tai cubulețe o parte dintre ele și le mixezi cu zeama de limetă și cu apa minerală, iar pe restul le tai mărunt.

În paharele de servire pui pepenele tăiat mărunt, torni amestecul mixat și îl servești decorat după imaginație.

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