 Porumb la grătar învelit în bacon cu sosuri
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Porumb la grătar învelit în bacon cu sosuri

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Dulce, crocant și irezistibil, porumbul la grătar învelit în bacon este o gustare savuroasă, perfectă pentru mesele în aer liber.

porumb la gratar invelit in bacon jpg
Foto: Shutterstock

Ingrediente

4 știuleți de porumb

8–12 felii subțiri de bacon

1 lingură ulei de măsline

1 linguriță boia afumată

½ linguriță usturoi pudră

½ linguriță chili pudră

sare și piper

pătrunjel sau coriandru proaspăt, pentru servit

zeamă de lămâie, pentru servit

Pentru sosul cu verdețuri

150 g iaurt grecesc

1 lingură maioneză

1 lingură zeamă de lime sau lămâie

1 cățel de usturoi, ras fin

1 lingură mărar sau coriandru tocat

sare și piper, după gust

Pentru sosul BBQ

4 linguri sos BBQ

1 linguriță miere

½ linguriță boia afumată

câteva picături de sos iute

Mod de preparare

Cureți știuleții de porumb de frunze și mătase, apoi îi speli și îi ștergi bine.

Ungi porumbul cu ulei de măsline, apoi presari boia afumată, usturoi pudră, chili, sare și piper. Înfășori fiecare știulete în 2–3 felii de bacon, în funcție de mărime. Apeși ușor baconul, ca să se fixeze bine pe porumb.

Încingi grătarul sau o tigaie grill la foc mediu. Așezi porumbul pe grătar și îl gătești 20–25 de minute, întorcându-l des, până când baconul devine rumen și crocant, iar porumbul se înmoaie.

Între timp, faci sosul cu verdețuri. Amesteci iaurtul grecesc cu maioneza, zeama de lime, usturoiul ras, verdeața, sarea și piperul.

Faci și sosul BBQ, amestecând sosul BBQ cu mierea, boiaua afumată și sosul iute.

Scoți porumbul de pe grătar și îl lași 2–3 minute să se odihnească. Tai știuleții bucăți mai mici, dacă vrei să îi servești ca aperitiv. Presari pătrunjel sau coriandru proaspăt și servești porumbul cald, cu sosul cu verdețuri și sosul BBQ alături.

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