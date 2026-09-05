 Cum poți să prepari cel mai bun sos de paste cu doar trei ingrediente simple
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Cum poți să prepari cel mai bun sos de paste cu doar trei ingrediente simple

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Un sos de paste extrem de accesibil, lăudat drept „cel mai bun din lume”, poate fi preparat cu doar trei ingrediente pe care, cel mai probabil, le ai deja în bucătărie.

Sos de paste cu gust italian autentic
Sos de paste cu gust italian autentic Foto: arhivă

Potrivit celebrei autoare italo-americane, unul dintre cele mai bune sosuri de paste se face rapid, ieftin și fără efort, folosind doar trei ingrediente. Rețeta, publicată în volumul ei Essentials of Classic Italian Cooking, a fost ulterior numită de publicația Delish „cel mai bun sos de paste din lume”.

Deși nimic nu se compară cu o farfurie generoasă de paste într-un sos aromat, ritmul alert al vieții moderne îi face pe mulți să aleagă variantele la borcan. Dar, după cum arăta regretata autoare și expertă în gastronomie italiană Marcella Hazan, nu este deloc nevoie.

Ingredientele sunt cât se poate de simple: roșii la conservă, o ceapă și o bucată generoasă de unt, potrivit Express.co.

Ingrediente

  • O conservă mare de roșii întregi decojite
  • Cinci linguri de unt nesărat
  • O ceapă medie
  • Sare, după gust.

Metodă de preparare

Instrucțiunile Marcellei sunt cât se poate de directe: pune jumătate de ceapă decojită într-o oală, alături de unt și roșiile din conservă, apoi lasă totul să fiarbă molicel, timp de 45 de minute.

În cartea sa, Marcella scria: „Nicio altă preparare nu reușește să ofere satisfacțiile prodigioase ale bucătăriei italiene la fel de bine ca un sos de roșii executat cu competență.”

Într-un interviu din 2016 pentru Epicurious, la trei ani după moartea Marcellei, soțul ei, Victor, a vorbit deschis despre stilul culinar al acesteia - simplu, direct, fără artificii, dar incredibil de eficient.

Poți folosi și roșii proaspete, dar oricine a încercat știe că procesul poate fi complicat, așa că metoda Marcellei este ideală pentru o masă rapidă. Rețeta, veche din 1992, continuă să fie extrem de populară printre bucătari și pasionații de gătit. Nu necesită nicio tocătură, iar pastele cu sos de roșii sunt mereu un succes la masa de familie.

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