Cum prepari castraveți în saramură

Castraveții în saramură sunt nelipsiți din cămară. Aromați și crocanți, se pregătesc din ingrediente simple și sunt garnitura perfectă pentru numeroase preparate.

Castraveții în saramură Foto: Shutterstock

Ingrediente

2,5 kg castraveți de mărime potrivită

3 linguri sare grunjoasă

200 g roșii cherry

2 legături frunze de țelină

3 morcovi, curățați și feliați

2 frunze de dafin

3 litri apă

3 căpățâni de usturoi

1 lingură boabe de piper

1 lingură boabe de muștar

hrean, după gust

Mod de preparare

Speli castraveții și îi lași în apă rece o oră, ca să rămână crocanți.

Separat, pentru saramură, pui apa la fiert cu sarea. Aștepți să dea într-un clocot, apoi o lași puțin la răcit.

Așezi pe fundul borcanelor câteva frunze de țelină, bucăți de hrean, adaugi morcovul tăiat grosier și usturoi. Pui castraveții în picioare, cât mai îndesați, intercalându-i cu roșiile cherry, apoi adaugi printre ei boabele de muștar, de piper și frunzele de dafin. Torni saramura fierbinte peste castraveți, până se umplu borcanele, apoi le înfiletezi.

Ții borcanele la temperatura camerei 2–3 zile, apoi le muți într-un loc răcoros.