 Gabriela Cristea, rețetă simplă de weekend. Cum prepară ficățeii cu sos și coniac
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Gabriela Cristea, rețetă simplă de weekend. Cum prepară ficățeii cu sos și coniac

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Weekendul este momentul perfect pentru o masă făcută acasă, iar Gabriela Cristea le-a arătat celor care o urmăresc o rețetă simplă, rapidă și ușor de pregătit. Vedeta a ales ficăței cu sos, un preparat pe care spune că îl gătește frecvent și pentru care are aproape întotdeauna ingredientele necesare în frigider.

Gebriela Cristea
Gebriela Cristea Foto: Facebook

Rețeta nu presupune ingrediente greu de găsit și nici ore petrecute în bucătărie. Vedeta folosește ficăței, roșii proaspete, ulei de măsline și mult usturoi, iar pentru un plus de aromă adaugă puțin coniac. Ingredientul alcoolic este însă opțional, după cum a explicat chiar ea.

„Mie cel mai mult și cel mai mult îmi plac ficățeii cu sos. Și am întotdeauna în frigider un pachet de ficăței, pentru că gătesc această mâncare măcar o dată pe săptămână”, a povestit Gabriela Cristea.

Cum pregătește Gabriela Cristea ficățeii

Pentru început, ficățeii sunt puși la prăjit într-o tigaie în care a fost încins ulei. Gabriela Cristea spune că există și un mic truc pentru cei care vor să reducă gustul amar: ficățeii pot fi lăsați puțin în lapte înainte de preparare.

Vedeta recunoaște însă că nu face întotdeauna acest pas, mai ales atunci când se grăbește. Important este ca ficățeii să fie rumeniți ușor pe ambele părți, fără să fie gătiți excesiv.

În timp ce aceștia se prepară, Gabriela Cristea pregătește sosul. Pentru că încă se găsesc roșii proaspete, preferă să le folosească în locul sosului cumpărat.

Roșiile sunt tăiate și transformate în piure cu ajutorul blenderului. Pentru un pachet de ficăței, vedeta spune că este suficientă o roșie mare și încă una mai mică, în funcție de cât sos își dorește fiecare.

Usturoiul este ingredientul care schimbă totul

Unul dintre elementele importante ale rețetei este usturoiul. Gabriela Cristea spune că, deși nu poate consuma cu ușurință usturoi crud, situația se schimbă atunci când acesta este gătit.

Eu nu fac sosul cu ficățeii înăuntru, pentru că mie mi se pare că se întăresc ficățeii dacă îi lași în sos să fiarbă prea multă vreme”, a explicat vedeta.

După ce ficățeii sunt rumeniți, aceștia sunt scoși temporar din tigaie. În uleiul rămas este pus usturoiul, care este lăsat să se gătească ușor pentru a aromatiza preparatul.

Gabriela Cristea a mărturisit că, spre deosebire de cei care prăjesc usturoiul pentru scurt timp și apoi îl îndepărtează, ea preferă să îl păstreze în mâncare.

„Când vine vorba de usturoi în mâncare, adică să coacem cumva usturoiul, în situația asta se schimbă, pentru că-mi place mâncarea cu mult usturoi!”, a spus aceasta.

Coniacul, ingredientul opțional din rețetă

Pentru un gust diferit, Gabriela Cristea adaugă și puțin coniac. Ea precizează că acest pas nu este obligatoriu și poate fi eliminat dacă aroma nu este pe placul tuturor.

În cazul în care este folosit, coniacul este adăugat peste usturoiul din tigaie, iar vedeta flambează preparatul. Ea atrage atenția și asupra focului în timpul acestei operațiuni.

După ce flacăra se stinge, în tigaie ajung roșiile transformate în piure. Sosul este lăsat să fiarbă, iar preparatul este asezonat după gust.

Gabriela Cristea folosește inclusiv oregano adus din Sicilia și adaugă sare, însă fiecare poate adapta condimentele în funcție de preferințe.

Ficățeii se întorc în sos abia la final

Un alt detaliu important al modului în care pregătește rețeta este momentul în care ficățeii sunt puși înapoi în tigaie.

Vedeta preferă să îi gătească separat și să îi readucă în sos abia după ce acesta este gata. Motivul este simplu: consideră că ficățeii rămân mai fragezi dacă nu sunt lăsați prea mult timp să fiarbă în sos.

După ce sosul este suficient de bine gătit și aromat, ficățeii sunt adăugați din nou în tigaie. Preparatul mai primește un clocot, apoi poate fi servit.

Rețeta este, astfel, una dintre variantele potrivite pentru zilele în care se dorește o masă gustoasă fără o listă complicată de cumpărături. Gabriela Cristea spune că îi place ca preparatele cu sos să aibă suficient lichid cât să poată fi savurat până la ultima îmbucătură.

Iar dacă usturoiul este unul dintre ingredientele preferate, vedeta are și o glumă pentru cei care îi urmăresc rețeta: „Dacă după video-ul ăsta nu scoateți cratița din dulap, înseamnă că n-am pus suficient usturoi.”

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