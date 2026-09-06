 Desertul perfect de toamnă: prăjitura franțuzească plină de mere și ușor de preparat
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Desertul perfect de toamnă: prăjitura franțuzească plină de mere și ușor de preparat

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Toamna este sezonul perfect pentru deserturile cu mere, iar această prăjitură franțuzească este o variantă simplă, care pune fructele în prim-plan. Pentru o singură prăjitură rotundă sunt folosite cinci până la șase mere, aproximativ două kilograme.

Prăjitură cu mere
Prăjitură cu mere Foto: Arhivă

Desertul are o textură fragedă și foarte umedă, fără să fie greu, iar gustul merelor rămâne bine evidențiat. În plus, rețeta folosește ingrediente ușor de găsit în cămară și nu presupune o tehnică avansată de cofetărie.

Prăjitura poate fi servită atât la micul dejun, cât și ca desert. Este potrivită și pentru perioada în care ai multe mere la dispoziție și cauți o modalitate simplă de a le folosi, potrivit simplyrecipes.com.

Ce mere sunt potrivite pentru această rețetă

Alegerea merelor este importantă, în special din cauza texturii. Pentru coacere sunt recomandate soiurile cu pulpa fermă, deoarece acestea își păstrează mai bine forma în cuptor.

Pot fi folosite Fuji, Pink Lady, Granny Smith sau Honeycrisp. Se poate opta și pentru o combinație de soiuri, pentru ca fiecare îmbucătură să aibă un gust cât mai bogat.

Pentru această rețetă sunt necesare 5-6 mere medii, aproximativ două kilograme. Merele trebuie curățate, li se îndepărtează cotorul și apoi se taie în cuburi de aproximativ jumătate de inch.

Deși curățarea merelor necesită câteva minute în plus, această etapă merită făcută. Coaja se poate întări și deveni greu de mestecat în timpul coacerii, afectând textura finală a prăjiturii.

Ingrediente și preparare

Pentru o prăjitură rotundă de 9 inch, ai nevoie de:

  • 130 g făină albă
  • 1 linguriță praf de copt
  • 1 linguriță sare kosher
  • 2 ouă mari, la temperatura camerei
  • 200 g zahăr granulat
  • 2 linguri rom
  • 2 lingurițe extract de vanilie
  • 141 g unt nesărat, topit și răcit la temperatura camerei
  • 5-6 mere medii, aproximativ 2 kilograme, curățate, fără cotor și tăiate cubulețe de aproximativ 1,25 cm
  • zahăr pudră, pentru decor, opțional

Înainte de toate, încălzește cuptorul la 175 de grade Celsius. Unge o formă de tort cu pereți detașabili, de 9 inch, și tapetează-i baza cu hârtie de copt. Forma cu pereți detașabili este preferată deoarece prăjitura poate fi scoasă mai ușor și servită. Dacă nu ai o astfel de formă, poate fi folosită și una obișnuită, iar prăjitura poate fi tăiată direct din aceasta.

Pentru aluat, amestecă într-un bol mediu făina, praful de copt și sarea. Separat, într-un bol mare, bate ouăle împreună cu zahărul, romul și extractul de vanilie.

Adaugă jumătate din ingredientele uscate peste amestecul de ouă și omogenizează. Încorporează apoi untul topit și răcit, după care adaugă restul ingredientelor uscate. Amestecă până când în compoziție mai rămân doar câteva urme de făină.

Merele se încorporează înainte de coacere

Adaugă merele tăiate cubulețe în aluat și încorporează-le ușor cu o spatulă de silicon, doar până când sunt distribuite uniform.

Toarnă compoziția în forma pregătită și nivelează suprafața cu o spatulă.

Introdu forma în cuptorul preîncălzit și coace prăjitura aproximativ o oră, până când partea de deasupra devine aurie, iar o scobitoare introdusă în centrul prăjiturii iese curată. Desertul va rămâne foarte umed după coacere.

După ce este gata, mută forma pe un grătar și lasă prăjitura să se răcească. Dacă dorești, presară deasupra zahăr pudră.

Dacă preferi să nu folosești alcool, romul poate fi omis, iar cantitatea de extract de vanilie trebuie mărită la 2 linguri.

Prăjitura este gustoasă servită cu o cupă de înghețată de vanilie, frișcă sau crème fraîche. Pentru o variantă de servire cu frișcă și smântână, sursa recomandă un amestec format din 75% frișcă ușor îndulcită și 25% smântână.

Prepararea durează aproximativ 20 de minute, iar timpul de coacere este de circa o oră, pentru un timp total de aproximativ o oră și 20 de minute. Rețeta produce o prăjitură de 9 inch, suficientă pentru 10-12 porții.

Datorită texturii sale foarte umede, prăjitura poate fi păstrată la temperatura camerei timp de până la două zile sau la frigider până la cinci zile. De asemenea, poate fi ambalată și congelată pentru o perioadă de până la trei luni.

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