Iată o reteţă delicioasă de supă cremă de porumb de care te vei îndrăgosti. Te asigurăm că merită tot efortul.

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Ingrediente

400 g porumb dulce, fiert sau din conservă

1 ceapă mică, tocată fin

1 cartof mic, tăiat cubulețe

1 cățel de usturoi, tocat fin

700 ml supă de legume sau apă

150 ml smântână lichidă

1 lingură ulei de măsline

1 lingură unt

1 mână frunze de baby spanac

sare și piper

½ linguriță turmeric, opțional

Mod de preparare

Încingi uleiul de măsline și untul într-o oală, la foc mediu. Adaugi ceapa și o gătești 2–3 minute, până devine ușor translucidă. Adaugi usturoiul și amesteci 30 de secunde, cât să își elibereze aroma. Pui deoparte 2 linguri de porumb, pentru decor, apoi adaugi cartoful și restul porumbului și amesteci bine.

Torni supa de legume sau apa peste ingrediente și adaugi sare, piper și turmeric, dacă folosești. Fierbi supa 15–18 minute, până când cartoful este fiert. Oprești focul și pasezi supa cu un blender vertical, până obții o textură fină și cremoasă.

Torni smântâna lichidă și amesteci bine. Mai încălzești supa 2–3 minute, fără să o fierbi puternic. Servești supa caldă, cu boabele de porumb rezervate deasupra și frunze de baby spanac.