De ce trebuie lăsate smochinele peste noapte înainte de fierbere. Secretul pentru o dulceață ca la bunica

Dulceața de smochine este una dintre rețetele perfecte pentru cămară, mai ales toamna. Un ingredient neașteptat îi poate schimba aroma, iar smochinele lăsate la macerat înainte de preparare dau un rezultat delicios.

Dulceață de smochine, cea mai aromată rețetă Foto: pexels

Toamna este momentul perfect pentru a pregăti bunătăți pentru cămară, iar dulceața de smochine se numără printre rețetele care merită încercate. Se prepară simplu, iar un ingredient mai puțin obișnuit îi dă un gust aparte și o aromă echilibrată.

Ingrediente

2,5 kg de smochine proaspete

700 g de zahăr

60 ml de zeamă proaspătă de lămâie

1 lingură de oțet balsamic

câteva crenguțe de cimbru

Mod de preparare

Smochinele se spală, se curăță de codițe și se taie în sferturi.

Se pun într-o cratiță cu fundul gros, apoi se adaugă zahărul, zeama de lămâie și oțetul balsamic.

Amestecul se lasă la macerat în frigider cel puțin două ore, de preferat peste noapte.

A doua zi, se adaugă crenguțele de cimbru și se pune compoziția la foc mic, timp de aproximativ 20 de minute. Se amestecă din când în când.

Cuptorul se preîncălzește la 160 de grade Celsius. Compoziția se transferă în două tăvi încăpătoare și se lasă la cuptor până când dulceața se îngroașă și capătă o consistență siropoasă.

Pentru a verifica dacă este gata, se trece o spatulă prin compoziție. Dacă marginile rămân separate și nu se reunesc imediat, dulceața este suficient de legată.

Dulceața se pune fierbinte în borcane sterilizate, care se închid ermetic și se întorc cu capacul în jos pentru formarea vidului.

După răcire, borcanele se păstrează într-un loc răcoros și uscat.

Trucul care schimbă aroma dulceții de smochine

Dulceața de smochine poate fi servită simplă, alături de pâine prăjită, dar poate fi folosită și la prăjituri, clătite sau alte deserturi. Unul dintre detaliile care fac diferența în această rețetă este oțetul balsamic.

Deși pare un ingredient neobișnuit pentru o dulceață, cantitatea mică folosită contribuie la echilibrarea gustului dulce al smochinelor și îi oferă preparatului o aromă mai complexă. Și cimbrul are rolul său, adăugând o notă aparte.

Un alt pas important este macerarea fructelor. Smochinele sunt lăsate împreună cu zahărul, lămâia și oțetul balsamic timp de cel puțin două ore, însă, pentru un rezultat mai aromat, pot rămâne peste noapte la frigider.