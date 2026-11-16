Anca Țurcașiu le-a împărtășit urmăritorilor săi de pe Instagram o rețetă simplă, pe care spune că o folosește atunci când este răcită. Preparatul se face din câteva ingrediente accesibile, precum lămâie, usturoi, ghimbir și miere. Artista a recunoscut că amestecul nu are un gust tocmai plăcut, însă susține că pe ea o ajută de fiecare dată.

Anca Țurcașiu a dezvăluit rețeta pe care o folosește când răcește Foto: Instagram

Vedeta a publicat ingredientele și modul de preparare, explicând că amestecul se obține rapid, cu ajutorul unui blender. Recomandarea sa este ca preparatul să fie consumat în cantități mici, dimineața și seara.

Ce ingrediente folosește artista și cum se prepară amestecul

Pentru această rețetă sunt necesare:

zeama de la o lămâie și jumătate;

4 căței de usturoi;

jumătate de linguriță de boia iute;

câteva felii de ghimbir;

două lingurițe de miere.

Toate ingredientele se pun în blender și se mixează până când se obține un amestec omogen. Anca Țurcașiu recomandă consumul unei lingurițe dimineața și al uneia seara, menționând că se poate lua chiar și o lingură.

Rețeta reprezintă un remediu personal pe care artista spune că îl folosește, însă nu este un tratament dovedit împotriva răcelii și nu înlocuiește recomandările medicului.

„O rețetă simplă contra răcelii. Nu are un gust grozav, dar pe mine mă ajută mereu! Zeama de la o lămâie și jumătate, 4 căței de usturoi, jumătate de linguriță de boia iute, câteva feliuțe de ghimbir și două lingurițe de miere.

Se dau prin blender și se consumă o linguriță dimineața și una seara. Chiar și o lingură. Aveți grijă! Fără pupături! Să fim sănătoși!”, a scris Anca Țurcașiu pe pagina sa de Instagram unde a publicat și un videoclip.

Anca Țurcașiu se pregătește să se mute în noua casă alături de partenerul ei

În ultima perioadă, Anca Țurcașiu este ocupată și cu amenajarea noii locuințe, pe care o va împărți cu partenerul său, Călin Șerban. Cei doi se apropie de finalul renovărilor și au ales să decoreze toate încăperile cu fototapet inspirat din natură.

Actrița le-a arătat fanilor câteva imagini din timpul lucrărilor și a povestit cu umor despre implicarea sa în amenajare:

„Mai avem foarte puțin! Yuhuuu! Ador fototapetul, l-am folosit în toate încăperile. Aceeași temă: natura! Suntem în plină activitate... Ieri pe tocuri, azi pe scară...”.