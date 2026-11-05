Anca Țurcașiu fuge de iarna din România! Destinația exotică aleasă de artistă pentru următoarele două luni: „Vrem să ne lăsăm purtați de val”

Anca Țurcașiu și-a surprins comunitatea din mediul online cu un anunț complet neașteptat privind planurile sale pentru sezonul rece.

Planuri inedite pentru Anca Țurcașiu Foto: Instagram

Îndrăgita artistă a decis să lase în urmă frigul din țară și să pornească într-o aventură exotică fără o dată certă de întoarcere. Vedeta a achiziționat deja biletele către Sri Lanka, destinație celebră pentru sanctuarele sale naturale și rezervațiile de elefanți, mărturisind că a făcut un gest în premieră pentru viața ei: a cumpărat bilete de călătorie exclusiv pentru dus.

Bilet doar dus spre ținutul elefanților: „Unde ne-o duce mai departe vacanța... să ne ducă!”

Anunțul a fost însoțit de o imagine spectaculoasă în care artista apare în costum de baie roz, călare pe un elefant în apele limpezi ale unei lagune tropicale. Cu un zâmbet radiant și o energie molipsitoare, Anca a împărtășit cu urmăritorii săi entuziasmul acestui nou capitol de relaxare.

„Yuhuuuu, am luat biletele pentru Sri Lanka! O altă patrie a elefanților și nu numai... Pentru prima oară am luat biletele doar pentru dus.... Vrem să ne lăsăm «purtați de val».... Unde ne-o duce mai departe vacanța... să ne ducă...”, a dezvăluit Anca Țurcașiu pe contul său oficial de Instagram.

Planul gândit de solistă vizează o evadare prelungită din rutina zilnică, scopul declarat fiind înlocuirea zăpezilor din România cu două luni de soare și explorare.

Două luni de libertate totală: „Deja am altă stare cu gândul la vacanță”

Deși până la momentul decolării mai sunt încă două luni calendaristice, vedeta recunoaște că perspectiva acestei călătorii i-a schimbat complet starea de spirit. Decizia de a nu avea un bilet de retur îi va permite să exploreze în voie întreaga regiune a Asiei de Sud și să își prelungească itinerarul în funcție de oportunitățile apărute la fața locului.

„Două luni de soare, în plină iarnă. Ăsta este scopul nostru. Mai sunt două luni pline până atunci, dar deja am altă stare cu gândul la vacanță. Vă îmbrățișez și știți bine, vă port cu mine peste tot!”, a adăugat artista în mesajul transmis publicului său.

Comunitatea sa a reacționat prompt, felicitând-o pentru curajul de a călători liber, fără constrângeri de timp și orare fixe de întoarcere.