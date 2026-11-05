 Anca Țurcașiu fuge de iarna din România! Destinația exotică aleasă de artistă pentru următoarele două luni: „Vrem să ne lăsăm purtați de val”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Anca Țurcașiu fuge de iarna din România! Destinația exotică aleasă de artistă pentru următoarele două luni: „Vrem să ne lăsăm purtați de val”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Anca Țurcașiu și-a surprins comunitatea din mediul online cu un anunț complet neașteptat privind planurile sale pentru sezonul rece.

Planuri inedite pentru Anca Țurcașiu
Planuri inedite pentru Anca Țurcașiu Foto: Instagram

 Îndrăgita artistă a decis să lase în urmă frigul din țară și să pornească într-o aventură exotică fără o dată certă de întoarcere. Vedeta a achiziționat deja biletele către Sri Lanka, destinație celebră pentru sanctuarele sale naturale și rezervațiile de elefanți, mărturisind că a făcut un gest în premieră pentru viața ei: a cumpărat bilete de călătorie exclusiv pentru dus.  

Bilet doar dus spre ținutul elefanților: „Unde ne-o duce mai departe vacanța... să ne ducă!”

Anunțul a fost însoțit de o imagine spectaculoasă în care artista apare în costum de baie roz, călare pe un elefant în apele limpezi ale unei lagune tropicale. Cu un zâmbet radiant și o energie molipsitoare, Anca a împărtășit cu urmăritorii săi entuziasmul acestui nou capitol de relaxare.

„Yuhuuuu, am luat biletele pentru Sri Lanka! O altă patrie a elefanților și nu numai... Pentru prima oară am luat biletele doar pentru dus.... Vrem să ne lăsăm «purtați de val».... Unde ne-o duce mai departe vacanța... să ne ducă...”, a dezvăluit Anca Țurcașiu pe contul său oficial de Instagram.

Planul gândit de solistă vizează o evadare prelungită din rutina zilnică, scopul declarat fiind înlocuirea zăpezilor din România cu două luni de soare și explorare.

Două luni de libertate totală: „Deja am altă stare cu gândul la vacanță”

Deși până la momentul decolării mai sunt încă două luni calendaristice, vedeta recunoaște că perspectiva acestei călătorii i-a schimbat complet starea de spirit. Decizia de a nu avea un bilet de retur îi va permite să exploreze în voie întreaga regiune a Asiei de Sud și să își prelungească itinerarul în funcție de oportunitățile apărute la fața locului.

„Două luni de soare, în plină iarnă. Ăsta este scopul nostru. Mai sunt două luni pline până atunci, dar deja am altă stare cu gândul la vacanță. Vă îmbrățișez și știți bine, vă port cu mine peste tot!”, a adăugat artista în mesajul transmis publicului său.

Comunitatea sa a reacționat prompt, felicitând-o pentru curajul de a călători liber, fără constrângeri de timp și orare fixe de întoarcere.

Ghid de cumpărături

alina sorescu jpg
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume” Vedete românești
Zodia care renaste din propria cenusa in septembrie 2023 O asteapta o luna de pomina va avea lumea la picioare 2 1024x1024 jpg
Zodia care reușește să scape de un mare necaz. Acest nativ are sprijinul Divinității în următoarele 2 săptămâni Horoscop
image
#Analize Adevărul
De ce aduc firmele muncitori din Asia, deși îi costă cu 35% mai mult decât românii. Explicațiile unui antreprenor adevarul.ro
image
#Război în Ucraina
Putin nu mai are încredere în Trump și vrea să intensifice atacurile asupra infrastructurii energetice a Ucrainei adevarul.ro

Parteneri

image
Eugen Trică, dezvăluire-surpriză despre Steven Nsimba: „Mi-a spus un prieten din Craiova” www.fanatik.ro
image
Concedieri în România. Unul dintre cei mai mari angajatori din Bistrița-Năsăud trimite sute de oameni acasă observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Ultimul tun al cancelariei lui Bolojan le-a explodat în față. Jumătate de milion de euro pentru autoturisme „închiriate” prin firma fiului unui mare liberal. A câștigat licitația fără să aibă mașinile din contract, așa că a dat altele. Gratis www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
A venit raportul preliminar al autopsiei. Cauza morții lui Jesus de Miguel și ce înseamnă pentru Jesus Owono as.ro
image
Cât câștigă funcționarii care stabilesc pensiile românilor. Tabel cu salariile de la Casa de Pensii, de la referent la șef de serviciu playtech.ro
image
Gabi Iancu, mărturii emoționante din Spania după tragedia cu Jesus de Miguel și Owono: „Asta s-a întâmplat la antrenament” www.fanatik.ro
image
Roxana Vașniuc, acuzații GRAVE la adresa fostului soț. Motivul pentru care vedeta nu își poate vedea fiica www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Letizia, seducție regală cu un umăr dezgolit! Regina Spaniei a făcut senzație lângă Felipe într-o rochie bleumarin spectaculoasă okmagazine.ro
image
Jale la Monaco! Prințesa Charlene și Prințul Albert l-au condus pe ultimul drum pe tânărul Grimaldi, mort la doar 29 de ani în împrejurări neelucidate okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
image jpeg
#Exclusiv Click!
Flavia Mihășan vrea un copil cu noul iubit? Ce au dezvăluit cei doi la un eveniment monden Vedete românești
Cum arată Cristi Brancu la început de carieră. Ce s-a schimbat în 35 de ani!
#Exclusiv Click!
Cum arăta Cristi Brancu la începutul carierei sale. Ce s-a schimbat după 35 de ani de presă: „Ne-am născut la timp” Vedete românești
Design fără titlu (8) png
Simona Radiș se mărită! Leontin Nuțescu a cerut-o în căsătorie la Sydney Vedete românești
alina sorescu jpg
Alina Sorescu a spus adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu, la patru ani de la divorț. „Nu e subiectul cel mai fericit din lume” Vedete românești
oana lis jpg
Oana Lis, revoltată după ce a primit factura la curent. Cât are de plată. „Ce nervi am” Vedete românești
banner adrian enache jpg
#Exclusiv Click!
Adrian Enache, topit după copiii săi! Ce plan are cu fiul David și cine conduce în relația cu Iuliana Marciuc Vedete românești
Design fără titlu (7) png
A murit Tinto Brass, maestrul eroticii europene și regizorul celebrului film „Caligula”. Cineastul italian avea 93 de ani Vedete internaționale
paula cojocari jpg
Fosta soție a lui Stelian Ogică, mutilată într-un salon de înfrumusețare! Ce i s-a întâmplat după o procedură estetică Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net