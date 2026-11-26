Cosmin Seleși a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu Alina Pușcaș, fosta sa colegă de la „Te cunosc de undeva!”, dar și despre familie, copii și planurile de vacanță. După plecarea de la Antena 1 la PRO TV, prezentatorul a dezvăluit că nu mai comunică atât de des cu Alina, însă se întâlnește ocazional cu soțul acesteia.

Cosmin Seleși și Alina Pușcaș Foto: Antena 1

Ani la rând, Cosmin Seleși și Alina Pușcaș au fost una dintre echipele îndrăgite de telespectatorii emisiunii „Te cunosc de undeva!”. Cei doi au împărțit scena, au glumit și au construit o chimie apreciată de public, însă, odată cu schimbările din cariera prezentatorului, drumurile lor profesionale s-au separat. Cum a rămas relația dintre ei în afara platoului de filmare?

Într-un interviu pentru Viva!, Cosmin Seleși a vorbit sincer despre legătura pe care o mai păstrează cu fosta sa colegă. Prezentatorul a recunoscut că nu mai ține legătura direct cu Alina Pușcaș, dar că se întâlnește mai des cu soțul acesteia, Mihai, care îi este și medic dentist.

Cosmin Seleși nu mai ține legătura cu Alina Pușcaș. Cu cine se întâlnește, de fapt, fostul prezentator de la „Te cunosc de undeva!”

Deși au petrecut ani împreună în fața camerelor de filmat, relația dintre Cosmin Seleși și Alina Pușcaș s-a schimbat în timp. Prezentatorul spune că nu mai comunică atât de des cu vedeta, însă legătura cu familia acesteia a rămas una frumoasă.

„Nu am mai ținut legătura cu Alina. Mai mult cu soțul ei, cu Mihai. Mă mai duc la el, e dentistul meu. Eu sunt pacient, el e domnul doctor. E un om extraordinar”, a povestit Cosmin Seleși.

Chiar dacă nu se întâlnesc atât de des, cei doi se mai văd în anumite contexte, inclusiv datorită copiilor, care frecventează aceeași școală. Prezentatorul a vorbit cu apreciere despre familia Alinei Pușcaș și despre relația pe care o păstrează cu aceștia.

„Ei sunt oameni frumoși, au o familie frumoasă, ne mai vedem din când în când la școală, că avem copiii la aceeași școală. Ne mai vedem pe acolo. Ei au o familie tare frumoasă, Alina cu Mihai. Și trei copii minunați”, a mai spus acesta.

Cosmin Seleși, despre problemele de sănătate prin care a trecut: „Ce e mai rău a trecut”

În ultimele luni, Cosmin Seleși a traversat o perioadă dificilă din cauza unor probleme medicale, care au necesitat inclusiv o intervenție chirurgicală. După momentele de îngrijorare, prezentatorul spune că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit considerabil și că privește cu optimism perioada următoare.

Întrebat cum se simte după episodul care i-a îngrijorat pe admiratori, acesta a transmis că și-a revenit și că sprijinul celor apropiați a contat enorm.

„Acum sunt foarte bine! Ce e mai rău a trecut, mergem înainte, îi dăm bătaie. Eu am fost pozitiv, că e foarte important să gândim pozitiv. Liber și pozitiv! Toată lumea a fost alături de mine, familia, urmăritorii mei… A fost greu, dar am reușit”, a declarat Cosmin Seleși.

În perioadele aglomerate, prezentatorul își găsește liniștea în activități simple, care îl ajută să se deconecteze de la stresul cotidian. Gătitul și pescuitul se numără printre pasiunile sale, iar timpul petrecut acasă îi oferă ocazia să își limpezească gândurile.

„Gătesc acasă. Mă relaxează foarte tare gătitul și pescuitul. Las de multe ori televizorul să meargă sau îmi pun o muzică. Stau liniștit, gătesc și-mi limpezesc mintea”, a mărturisit vedeta.

Ce face Cosmin Seleși la PRO TV și ce îi place cel mai mult la emisiunea „Batem Palma?”

După plecarea de la Antena 1, Cosmin Seleși și-a continuat cariera la PRO TV, unde prezintă emisiunea „Batem Palma?”. Formatul îi oferă ocazia să interacționeze cu participanți din diferite zone ale țării, iar prezentatorul spune că oamenii pe care îi întâlnește reprezintă una dintre cele mai mari bucurii ale proiectului.

Seleși este impresionat de poveștile concurenților și de felul în care aceștia reușesc să transmită optimism și autenticitate. Pentru el, emisiunea nu înseamnă doar divertisment, ci și o oportunitate de a aduce în atenția publicului oameni cu povești frumoase.

„Oamenii cu care lucrez, concurenții sunt minunați, este emisiunea românilor frumoși. Sunt români atât de frumoși pe care nu credea nimeni că îi avem. Dar îi avem! Noi suntem frumoși ca popor și vreau să promovăm în continuare românii frumoși”, a spus Cosmin Seleși.

Cum se descurcă copiii lui Cosmin Seleși. Tudor a împlinit 16 ani

Dincolo de televiziune, familia ocupă un loc esențial în viața prezentatorului. Cosmin Seleși este tatăl a doi copii, Ilinca și Tudor, iar perioada adolescenței vine cu noi responsabilități, școală, examene și activități sportive.

Prezentatorul spune că cei mici sunt bine, iar programul lor este unul destul de solicitant, cu multe ore dedicate educației și sportului. Tudor a ajuns la vârsta adolescenței, iar tatăl său observă că acesta începe să aibă preocupări și perspective diferite.

„Învață, școală, examene… Se bucură când mai au un weekend liber. În rest sport, școală și învățat. Tudor are deja 16 ani, e adolescent, e în altă zonă el… Dar suntem bine! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem bine și nu avem probleme mari”, a povestit Cosmin Seleși.

Cosmin Seleși și familia sa, vacanțe în Asia de aproape două decenii: „Eu mi-am cheltuit toți banii pe vacanțe”

Călătoriile reprezintă una dintre marile pasiuni ale familiei Seleși. Prezentatorul a dezvăluit că, de aproximativ 19 ani, vacanțele de iarnă sunt dedicate escapadelor în Asia, unde petrec în jur de trei săptămâni, departe de frigul din România.

Pentru a găsi bilete la prețuri mai avantajoase, familia își planifică plecările cu mult timp înainte. Mai mult decât o simplă vacanță, aceste experiențe sunt considerate o investiție în amintiri și în educația copiilor, care au avut ocazia să descopere lumea încă de la vârste fragede.

„Noi iarna avem singura vacanță din an. Stăm cam trei săptămâni, cumpărăm biletele cu un an înainte, ca să fie mai ieftine, și plecăm în Asia, la cald… de 19 ani. Eu mi-am cheltuit toți banii pe vacanțe. Eu o spun mereu și pe social media: noi rămânem cu amintirile și cu nimic altceva. Absolut nimic altceva”, a explicat prezentatorul.

Cosmin Seleși și soția sa au ales să îi ia pe copii în călătorii încă de când erau mici. Tudor a început să descopere lumea în jurul vârstei de patru ani, iar Ilinca, la cinci-șase ani. Experiențele acumulate le-au schimbat perspectiva asupra vieții și le-au oferit o deschidere pe care părinții lor o consideră extrem de valoroasă.

„Dacă le arăți lumea copiilor, ei vor înțelege că lumea este deschisă pentru ei. Noi călătorim mereu cu Tudor și cu Ilinca… Cu Tudor de când avea patru ani și cu Ilinca de când avea vreo cinci-șase ani, cam așa. Ei văd lucrurile altfel decât le vedeam eu”, a mai spus Cosmin Seleși.

Prezentatorul își amintește cu umor de vacanțele copilăriei sale, care erau mult mai modeste și se desfășurau, în mare parte, la țară, alături de bunica sa.

„Eu când eram mic îmi făceam vacanțele la Criștelec, la țară, la bunică-mea”, a încheiat acesta, râzând.