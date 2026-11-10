 Alexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”
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VideoAlexandru Ciucu și-ar dori să petreacă mai mult timp cu fetele lui: „E un subiect sensibil”. Ce ajutor și-a luat? „Ne mai ciondănim la teme”

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Alexandru Ciucu e topit după cele două fete ale sale, Raisa și Carolina. Designerul nu se dezlipește de fiicele sale pe perioada cât acestea stau cu  el. Și-ar dori, însă, să petreacă și mai mult timp cu ele! 

Programul și situația custodiei fiicelor lui Alexandru Ciucu și ale Alinei Sorescu (Carolina și Raisa) au fost stabilite în urma procesului de divorț finalizat la începutul anului 2025. În prezent, domiciliul fetelor a rămas la mama lor, Alina Sorescu, iar custodia este comună. 

Conform hotărârii instanței, timpul pe care fetele îl petrec cu tatăl lor include: o săptămână din lună (în timpul școlii), două weekenduri pe lună și vacanțele școlare și zilele de naștere împărțite în mod egal între cei doi părinți.

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Foto: Click!

Prezent recent la un eveniment monden, Alexandru Ciucu ne-a vorbit deschis despre relația pe care o are cu fiicele sale, dezvăluind că și-ar dori să petreacă mai mult timp cu ele. 

Click!: Alexandru Ciucu, ce fac fetele? Am înțeles că v-ați întors dintr-o vacanță frumoasă de Halloween. Cum a fost?

Alexandru Ciucu: Am fost plecați într-o tabără de familie. Am fost într-un loc inedit, oarecum izolați, dar unde ai în permanență activități organizate. Mi s-a părut o chestie foarte interesantă pentru că, de multe ori te duci nu știu la munte sau la mare cu copiii, și până la urmă fiecare sfârșește uitându-se pe telefon. Aici mi s-a părut foarte tare că tot timpul am avut ceva de făcut și eu și ele și mi s-a părut o experiență foarte interesantă,cel puțin pentru vârsta lor. 

Am fost undeva la munte, aici în România, pe un vârf în pustietate, nu aveam semnal la telefon, doar noi trei și alte câteva familii, dar nu cunoșteam cu familiile respective. Te cunoști însă acolo și poate fi chiar așa o competiție între familii. Cum am spus: a fost ca o tabără de familie, aveam tot timpul de dimineață până seara program, adică era o organizare de genul acesta. În general, dacă nu ai niște lucruri clare de făcut la un moment dat, poți să te pierzi în vacanță, să stai mai mult să dormi. 

Aici a fost o odihnă activă, n-am făcut chestii epuizante, dar am făcut și plimbări prin pădure cu un ghid care ne-a povestit despre animalele pădurii, cum trebuie să ne comportăm în natură. 

Click!: Te ajută, practic, cineva cu fetele în timpul cât stai tu cu ele?

Alexandru Ciucu: Da, este cineva. Dar eu prefer să stau foarte mult cu ele când sunt la mine. Las totul la o parte. Uite, în week-end, am fost invitat la un club din București și mi-ar fi plăcut să vin și eu, dar eu aveam de lucru cu fetele, avem teme de făcut împreună cu ele, geometrie, algebră, am lucrat și la română. Au niște teme foarte grele,  trebuie ca și părinte la vremea ta să fi învățat bine pentru ca acum să te descurci cu ele. În felul acesta acum doar îți amintești, dar, dacă tu n-ai învățat nici atunci, acum chiar ai o problemă cu temele lor. 

Click!: Ți se pare greu să fii tată de fete?

Alexandru Ciucu: Să știi că mi se pare foarte frumos ca bărbat să ai fete. Acum nu vreau să mă înțeleagă nimeni greșit că n-ar fi frumos să fii tată de băiat, dar pentru mine, pentru felul meu de a fi, mi se pare că mi se potrivește cel mai bine acum, după ce am atâția ani de părinție, și mă împlinește foarte mult ideea că am fete. 

Pentru că fetele sunt cu tații cum sunt băieții cu mamele. Noi avem o relație frumoasă, ne mai ciondănim noi așa de la teme, câteodată eu mai îmi pierd răbdarea pentru că și ele își pierd atenția. 

Alexandru Ciucu, la munte cu Raisa și Carolina
Alexandru Ciucu, la munte cu Raisa și Carolina Foto: Instagram

Și-ar dori mai mult timp cu fetițele: „E minimul suportabil, digerabil și de bun simț”

Click!: Ești mulțumit de timpul pe care-l petreci cu ele acum? E suficient? Ți-ai fi dorit mai mult?

Alexandru Ciucu: Atingi un subiect sensibil. Este minimul din ce cred eu că ar fi fost cel mai bine. Eu cred că cel mai bine ar fi fost jumătate-jumătate,  nu mai mult. Dar, nu vreau să intru în polemici. În sfârșit, suntem cumva pe acolo, pe la minimul care este suportabil, digerabil și de bun simț.

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Foto: Instagram

Alina Sorescu nu le permite fiicelor sale să aibă conturi pe rețelele sociale

Chiar dacă sunt deja cunoscute de public prin prisma activității mamei lor, Alina Sorescu nu le permite la acest moment fiicelor sale, Raisa și Carolina, să aibă conturi pe rețelele de socializare. Cântăreața crede că toate lucrurile trebuie să vină la timpul lor și nu consideră că cele mici ar trebui să aibă, deocamdată, conturi pe platforme precum Instagram, Facebook sau TikTok.

„Fetele mele, Carolina și Raisa, au 10 și 12 ani, deci încă mai trebuie să treacă niște timp până să ajungem la conturi de social media. Lor le place și fac cunoștință cu acest domeniu prin intermediul meu, sunt alături de mine și activează și în trupa mea de Pici, sunt pe scenă, au apariții. 

Au acces la lumea asta, dar încerc să fac parcursul lor în lumina reflectoarelor să se întâmple cu măsură, că așa e bine să fie, totul cu măsură. Folosim tehnologia, dar cât să aducă partea aia bună, să se dezvolte frumos. Să fie echilibru în toate. Nu se poate nici fără, că doar despre asta e vorba în lumea de azi și le ajută enorm de mult, dar nici să ne ghidăm viața după asta”, a spus Alina Sorescu, recent pentru Spynews.ro.

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