Alexandru Ciucu i-a luat măsurile lui Florian Munteanu și s-a minunat! Ce propunere a putut să-i facă după ce l-a îmbrăcat la Festivalul de la Veneția?

Starul din Creed II, Florian Munteanu, poartă mai nou costume create special pe măsurile lui de designerul Alexandru Ciucu. Cei doi s-au întâlnit joi seară la un eveniment unde Ciucu i-a făcut o propunere actorului român pe care l-a îmbrăcat și la Veneția.

Florian Munteanu a venit, joi seară, la petrecerea exclusivistă de la Vernescu Palace, împreună cu promoterul și producătorul Eduard Irimia (asociatul său de la Bod Productions), însoțit de bodyguarzii săi de la trupele de comando aduse tocmai din Italia, Nexus Praedisius, care apar și în trailerul noului său film ce va fi produs în totalitate în România.

Foto: Click!

Florian Munteanu a avut o intrare de gală și a acaparat toate privirile, toată lumea dorind să se pozeze cu el. Actorul român de talie internațională s-a întâlnit la petrecere cu designerul Alexandru Ciucu, omul care i-a creat costumele pentru Festivalul de la Veneția, dar și pe cel cu care acesta era îmbrăcat joi seară.



Ciucu a povestit, pentru Click!, în cât timp a creat costumele pentru Florian Munteanu și s-a arătat impresionat de statura, prestanța și fizicul plin de mușchi al actorului cu origini românești, născut în Germania.

Foto: Click!

Acesta i-a făcut chiar o propunere lui Florian Munteanu pentru a se antrena cu el.

„Mă bucur că Florian a acceptat să mă ocup de ținuta lui de la Veneția, pe care o puteți vedea și în seara aceasta. Pentru costumul de la Veneția a fost un pic mai greu, am mers pe repede înainte, l-am terminat în timp record. El a venit la probe exact când am discutat, relația a fost una foarte profesională, dincolo de prietenia noastră. Mi-ar plăcea să colaborăm și pentru filmul lui.

El are un fizic de invidiat și adevărul e că, de când am colaborat, mă inspiră activitatea lui de la sală. Am putea să ne ajutăm, că un challenge e mult spus, eu să te ajut cu ceea ce presupune activitatea mea și tu să-mi spui cum să mă antrenez pentru a face mușchi, pentru a obține un astfel de fizic. Să fie ca un schimb de experiență. Mi-aș dori să fac ceva mușchi, chiar dacă nu mai sunt așa tinerel ca el”, a spus Alexandru Ciucu, pentru Click!

Florian Munteanu și Eduard Irimia intenționează să filmeze secvențe din noul lor film în locurile emblematice din București

Prezența lui Florian Munteanu la petrecere a avut un motiv bine întemeiat: acesta intenționează să filmeze cadre din noul lor film în locuri emblematice din București.

„În cadrul scenariului filmului sunt foarte multe scene filmate într-o viață glamour, elegantă, iar personajul antagonist este cel care controlează oarecum lucrurile prin București și atunci avem nevoie de locuri care să arate și partea turistică a orașului”, a declarat Eduard Irimia, pentru Click!

Foto: Click!

La rândul lui, Florian Munteanu a explicat de ce și-a dorit atât de mult să facă un film în România.

„Eu sunt român, chiar dacă nu m-am născut în România părinții mei vin des aici, toată familia e de aici, originea mea, sângele meu e românesc. Stau de vreo trei luni aici și ușor-ușor limba mea română s-a îmbunătățit. Eu vreau să dau ceva înapoi României, nu am uitat de unde vin, părinții mei mi-au oferit foarte mult și acum vreau să dau ceva înapoi în țară”, a declarat Florian Munteanu, într-un interviu video acordat pentru click.ro.