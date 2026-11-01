Florian Munteanu și Edi Irimia au lansat primele imagini din trailerul noului lor film. Printre invitați, BRomania, Speak și Andrei Stoica

Actorul Florian Munteanu și producătorul Eduard Irimia au filmat săptămâna trecută, în secret, primele scene ale unui proiect cinematografic internațional care urmează să fie produs în România în 2027. Imaginile fac parte dintr-un teaser destinat prezentării proiectului la American Film Market și au fost prezentate, în premieră în România, vineri seară, în cadrul unei petreceri de Halloween, unde invitați au fost și nume din show-biz precum BRomania, Speak sau Andrei Stoica.



1/11 Florian Munteanu, alături de Oana și Edi Irimia, BRomania, Speak Foto: Click!

Florian Munteanu și Eduard Irimia pregătesc în secret un proiect cinematografic internațional de 5 milioane de euro, produs și filmat în totalitate în România

Filmările la noul proiect cinematografic au avut loc, săptămâna trecută, în zona spectaculoasă a Cascadei Gârbea, între județele Prahova și Buzău, într-un decor natural ales special pentru atmosfera vizuală a proiectului.

Cascada, pădurile și relieful din zonă au permis echipei să filmeze secvențe cu o estetică cinematografică puternică, folosind peisajul natural al României ca parte importantă a identității vizuale a viitorului film.

Producătorii au păstrat filmările confidențiale, iar titlul proiectului și regizorul urmează să fie anunțate oficial în perioada următoare.

Proiectul reprezintă doar primul pas al unui plan mult mai amplu. Florian Munteanu și Eduard Irimia pregătesc lansarea BOD Production, o companie de producție construită cu ambiția de a dezvolta în România filme comerciale destinate pieței internaționale.

Parteneriatul combină experiența acumulată de Florian Munteanu în aproape un deceniu de producții internaționale și francize importante de la Hollywood cu experiența lui Eduard Irimia în entertainment, producție, marketing, evenimente internaționale și dezvoltarea unor rețele globale de parteneri.

Munteanu este cunoscut publicului internațional pentru rolurile sale din universurile Creed, Marvel, Borderlands și Vikings: Valhalla, experiență pe care actorul și producătorul dorește acum să o aducă în dezvoltarea unor producții realizate în România.

Florian Munteanu și Alexandru Dorobanțu Foto: Click!

Echipamente de nivel Hollywood, la primele filmări

Pentru teaserul filmat săptămâna trecută, echipele StaySharp Film și Squad Rental au utilizat o combinație de tehnologii cinematografice destinate scenelor dinamice și producțiilor de anvergură.

Filmările au inclus camere ARRI, lentile Cooke, drone cinematografice, sisteme Bolt pentru mișcări de mare viteză și echipamente tip robo-crane, care permit realizarea unor cadre dinamice și complexe, în special pentru secvențele de acțiune.

Producătorii intenționează ca aceeași filozofie tehnică să fie păstrată pentru lungmetraj: locații reale spectaculoase din România, combinate cu camere, optică și sisteme de mișcare utilizate la nivelul marilor producții internaționale.

Florian Munteanu s-a declarat impresionat de echipa românească implicată în filmări și l-a remarcat în mod special pe Alexandru Dorobanțu, pentru dinamica vizuală a secvențelor realizate. Acesta este deja avut în vedere pentru echipa principală a filmului.

Bivolul va contribui cu lumini și alte echipamente necesare producției, în timp ce componenta de sunet și post-producție audio este prevăzută să fie realizată împreună cu Studioul INES, utilizând infrastructură profesională Dolby Atmos.

Experți în protecție și securitate, implicați în scenele de acțiune

Pentru secvențele cu specific tactic și comando, Eduard Irimia a beneficiat și de sprijinul echipei Nexus Praesidium, formată din specialiști în protecție apropiată, securitate și pregătire tactică.

Implicarea lor în teaser a avut rolul de a aduce un plus de autenticitate mișcărilor, procedurilor și comportamentului tactic din secvențele filmate. Colaborarea deschide totodată posibilitatea utilizării specialiștilor cu experiență reală pentru pregătirea actorilor și dezvoltarea viitoarelor scene tactice ale lungmetrajului.

Un film de aproximativ 5 milioane de euro

Primul lungmetraj dezvoltat de noua structură are în prezent un buget estimat la aproximativ 5 milioane de euro și este programat pentru producție în România în 2027.

Strategia este însă una internațională: un film realizat în România, folosind infrastructura, locațiile și o parte importantă din talentul local, dar construit de la început pentru distribuție și audiență globală.

Eduard Irimia a anunțat că regizorul și titlul oficial al filmului vor fi dezvăluite în perioada următoare.

Foto: Click!

România, parte din poveste! Filmări la Cascada Gârbea

Unul dintre obiectivele producătorilor este ca România să nu fie folosită doar ca o destinație competitivă pentru filmări, ci să devină parte din identitatea proiectului.

Filmările de la Cascada Gârbea reprezintă un prim exemplu al acestei strategii: locații naturale românești spectaculoase, filmate cu tehnologie cinematografică de ultimă generație și integrate într-un produs destinat pieței internaționale.

Florian Munteanu își dorește, în același timp, să ofere o șansă unor noi talente din România. Începând din decembrie 2026, sunt planificate castinguri și activări în mai multe orașe din țară, iar în prima parte a anului 2027 conceptul ar urma să fie extins și în alte teritorii.

Caravana va avea atât rol de casting, cât și de promovare, construind comunități locale în jurul proiectului înainte de lansarea acestuia.

Foto: Click!

Codin Maticiuc și BRomania îl susțin pe Florian Munteanu

În jurul echipei au apărut deja nume cunoscute din entertainmentul românesc, printre care Codin Maticiuc, Matei Dima – BRomania, Speak și Andrei Stoica, prin prezențe, activări sau campanii asociate perioadei de pre-lansare.

Primele discuții pentru distribuția internațională! Teaserul filmului, prezentat la American Film Market

Producătorii au început deja dezvoltarea strategiei de distribuție. Forum Film și-a manifestat interesul pentru proiect în teritorii precum România, Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, Bulgaria și Israel, deschizând perspectiva unei lansări cinematografice în mai multe piețe.

Prezentarea teaserului în contextul American Film Market urmărește extinderea acestei strategii către distribuitori, sales agents, finanțatori și parteneri din alte teritorii.

Pentru Florian Munteanu și Eduard Irimia, proiectul din 2027 este gândit ca începutul unei construcții pe termen lung. Prin BOD Production, cei doi își propun să dezvolte din România o nouă platformă de producție cinematografică internațională, combinând experiența Hollywood acumulată de Florian Munteanu cu rețeaua globală de entertainment, media și business dezvoltată de Eduard Irimia.

Titlul filmului, regizorul și primele nume internaționale din distribuție urmează să fie anunțate oficial, în perioada următoare.