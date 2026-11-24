Mirela Vaida a decis să reia lecțiile de canto după o pauză de șapte ani. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a dezvăluit că nu este vorba despre dorința de a face performanță în muzică, ci despre nevoia de a-și proteja vocea, care este solicitată intens atât în activitatea de televiziune, cât și la spectacolele și evenimentele la care cântă.

Mirela Vaida Foto: Facebook

Vedeta a povestit că programul aglomerat, felul în care obișnuiește să vorbească și numeroasele apariții în fața publicului au făcut-o să resimtă tot mai mult oboseala vocală. Astfel, a hotărât să se întoarcă la tehnică, respirație și exercițiile de canto, pentru a-și îngriji vocea, instrumentul de care depinde o parte importantă a activității sale profesionale.

De ce a revenit Mirela Vaida la canto după o pauză de șapte ani

Mirela Vaida a explicat că, în ultima perioadă, a ajuns să se confrunte frecvent cu episoade de răgușeală, mai ales după zilele solicitante și weekendurile în care participă la spectacole și evenimente. Prezentatoarea recunoaște că vorbește adesea tare, uneori chiar țipă, iar toate acestea îi afectează vocea.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, artista a explicat de ce a simțit că este momentul să revină la lecțiile de canto și să acorde mai multă atenție tehnicii vocale.

„După vreo șapte ani, m-am întors la orele de canto! Nu din ambiție, ci din nevoie. Din necesitatea de a avea grijă de vocea mea, instrumentul cu care îmi câștig existența în fiecare zi. Emisiunile solicitante, weekendurile pline de evenimente și spectacole, ritmul nebun al vieții mele, felul meu de a vorbi tare, uneori chiar țipat, toate acestea își spun cuvântul. Ajung, de multe ori, să răgușesc zile întregi”, a mărturisit Mirela Vaida.

Vedeta TV a subliniat că revenirea la cursuri înseamnă, pentru ea, redescoperirea unor noțiuni de bază, de la respirație și tehnică vocală până la disciplina necesară pentru a cânta. Deși este cunoscută și pentru activitatea sa muzicală, aceasta spune că nu a urmat un parcurs de studiu profesionist în domeniu și că nici notele muzicale nu îi sunt foarte familiare.

Cu toate acestea, bucuria de a cânta a rămas una dintre cele mai importante pentru ea, iar reluarea lecțiilor îi oferă ocazia de a învăța și de a-și îmbunătăți abilitățile.

Mirela Vaida, emoționată la reîntâlnirea cu profesoara de canto

Odată cu reluarea cursurilor, prezentatoarea s-a întors și la profesoara care a îndrumat-o în urmă cu aproximativ 10-15 ani, când se pregătea pentru musicaluri și spectacole. Mirela Vaida a vorbit cu apreciere despre mentorul său, pe care îl descrie drept un om direct, energic și exigent, de la care a învățat foarte multe.

Reîntâlnirea a fost una încărcată de emoție, iar artista a mărturisit că s-a simțit din nou ca în perioada adolescenței, când era elevă și avea încă multe de descoperit în domeniul muzical.

„Am revenit acasă la doamna mea profesoară, omul căruia îi datorez enorm din ceea ce știu să fac pe scenă, cea care m-a pregătit pentru musicaluri și spectacole încă de acum 10-15 ani. Este la fel de dinamică, directă, sinceră și nu mă menajează deloc! Și tocmai de aceea o iubesc!”, a transmis prezentatoarea.

Mirela Vaida a recunoscut că revenirea în postura de elevă îi aduce o bucurie aparte. Chiar dacă are o carieră îndelungată și experiență pe scenă, artista consideră că este important să continue să învețe, să accepte corecturile și să descopere lucruri noi.

„M-am simțit din nou ca pe băncile liceului. Și ce bucurie e ca, la vârsta maturității, să mai fii elevă, să mai ai emoții, să fii corectată, să greșești, să înveți și să descoperi că mai ai atâtea lucruri de învățat!”, a mai spus aceasta.