Viorel Lis a vorbit în exclusivitate pentru Click!, prin intermediul soției sale, Oana Lis, despre cum se simte la 82 de ani.

1/6 Viorel Lis i-a dat emoții soției sale, Oana Lis! Foto: click.ro

Fostul primar al Capitalei spune că și-a revenit după zilele în care i-a dat emoții Oanei, atunci când s-a simțit puțin mai rău, și că sprijinul ei îl ajută să treacă peste momentele grele. Cea mai mare dorință a lui Lis este să poată merge din nou. Îi e dor să alerge, să joace fotbal și să revadă casa copilăriei din Zărnești, Argeș.

„Mi-am revenit, mă simt mai bine”

Click!: Cum vă simțiți acum? Cum e viața la 82 de ani?

Viorel Lis: Mă simt bine. Singura problemă e cu deplasarea, dar datorită soției mele o duc destul de bine.

Click!: Cât de mult o apreciați pe Oana? Ea este stâlpul dumneavoastră! I-ați dat emoții Oanei zilele trecute. V-ați mai revenit?

Viorel Lis: Este puțin spun ca o apreciez! Țin mai mult la ea decât la mine!Mi-am revenit, mă simt mai bine. Am probleme, câteodată mă simt mai rău, câteodată mai bine, dar acum mă simt mai bine.

Click!: Dacă vi s-ar întâmpla ceva, în grija cui ați lăsa-o pe Oana?

Viorel Lis: Cum pot să spun? E o întrebare… e și o capcană. E viața ei, face ce vrea. I-am spus să nu se mai gândească atât de mult la mine și să trăiască din plin viața.

„Aș vrea din nou să alerg, să joc fotbal”

Click!: Ce vă lipsește cel mai mult acum?

Viorel Lis: Mobilitatea. Adică aș vrea din nou să alerg, să joc fotbal. Nu mai pot.

Click!: De cine vă este cel mai dor?

Viorel Lis: De părinții mei și de frații mei, în general de mama, care ținea foarte mult la mine.

Click!: Vă gândiți mai des la ea acum, când petreceți mai mult timp acasă?

Viorel Lis: Da. Când n-am ce face, pentru că n-am o ocupație, mă gândesc mereu la trecut.

Ce își dorește de sărbători

Click!: Ce vă doriți pentru sărbătorile de iarnă?

Viorel Lis: Nimic deosebit. Să fiu sănătos, să am ce să mănânc, mai mult nu am nicio dorință.

Click!: Dacă cineva v-ar putea îndeplini cea mai mare dorință pe care o aveți acum, care ar fi aceea?

Viorel Lis: Să pot să merg. Am un sprijin mare în soția mea, Oana. Asta mi-ar plăcea cel mai mult, să pot să merg.

Click!: Și unde v-ați duce prima oară?

Viorel Lis: Prima oară? La cazino! (glumește) Da, la mine, la țară. N-am mai văzut casa de la țară.

Click!: Ce vă amintiți de la Zărnești, din Argeș, unde ați copilărit?

Viorel Lis: Îmi aduc aminte fiecare metru pătrat de teren, de casă. Îmi aduc aminte de multe. E satul meu, acolo unde am învățat, unde am trăit, unde mă duceam cu drag mereu când eram liber.