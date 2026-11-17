Oana Lis și-a surprins urmăritorii cu o decizie neașteptată, pe care a anunțat-o printr-o postare publicată pe rețelele de socializare. Vedeta și-a propus să facă o schimbare importantă în viața sa și pare mai hotărâtă ca niciodată să ducă lucrurile până la capăt. Soția lui Viorel Lis a dezvăluit ce a determinat-o să ia această hotărâre și a făcut o mărturisire neașteptată despre un obicei de care a reușit să scape în trecut.

Decizia neașteptată pe care a luat-o Oana Lis Foto: arhiva Click!

Oana Lis și-a propus să facă o schimbare în stilul său de viață și a anunțat că vrea să renunțe complet la zahăr. Vedeta le-a împărtășit urmăritorilor de pe Facebook noua provocare pe care și-a impus-o, explicând că își dorește să scape de dependența de dulciuri.

În mesajul publicat, aceasta a vorbit și despre motivele care au determinat-o să ia această decizie, făcând o comparație amuzantă cu momentul în care a reușit să renunțe la fumat.

Vedeta a anunțat că, începând de astăzi, își propune să elimine zahărul din alimentație. Oana Lis consideră că dulciurile îi pot provoca o stare de disconfort și spune că nu îi place ideea de a deveni dependentă de un anumit aliment.

„De azi, mă provoc”

Pentru a-și încuraja urmăritorii, dar și pe ea însăși, soția lui Viorel Lis a amintit că a reușit în trecut să renunțe la țigări. Acum, aceasta speră să aibă aceeași determinare și în privința prăjiturilor.

„De azi, mă provoc să nu mai bag zahăr deloc în mine. Să vedem. Simt că îmi provoacă inflamație așa, plus că ideea de a fi dependentă de ceva anume nu mi-e confortabilă. Dacă m-am lăsat eu de țigări, pot să mă lepăd și de prăjituri!”, a scris Oana Lis pe Facebook.

Deși nu a oferit detalii despre cât timp intenționează să respecte această provocare, mesajul său sugerează că vrea să vadă dacă poate renunța definitiv la dulciuri.

Rămâne de văzut dacă vedeta va reuși să ducă la bun sfârșit această provocare, mai ales că a recunoscut că tentația prăjiturilor nu este una ușor de învins.