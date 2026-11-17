Rocsana Marcu pleacă pe 3 decembrie la Shanghai, unde este invitată VIP la un târg internațional de proprietăți.

1/6 Rocsana Marcu, invitată VIP la Shanghai Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Pe 6 decembrie, vedeta se întoarce în Dubai, fix la timp ca să le facă o surpriză fiicelor ei de Moș Nicolae. Iar de Crăciun se gândește să-și aducă familia în Dubai și să petreacă românește, cu sarmale, pălincă și țuică, la bordul unui iaht.

Invitată VIP la Shanghai. „Vin investitori din toată lumea!”

„Sunt invitată VIP la cel mai mare târg de proprietăți din lume. Sunt foarte încântată, pentru că va fi o adevărată nebunie ce se întâmplă acolo. Vin investitori din toată lumea!”, spune Rocsana Marcu.

Ea povestește că la Shanghai își vor prezenta proiectele dezvoltatori din China, Statele Unite, Canada, Emiratele Arabe Unite, Australia, Franța, Marea Britanie, Thailanda și Malaezia. „O să aducă cei mai mari dezvoltatori din lumea asta, care își expun proiectele. Va fi nebunie, nebunie! Investitori foarte mari vor veni acolo”, mai spune Rocsana.

Înapoi în Dubai, chiar de Moș Nicolae

După vizita la Shanghai, Rocsana Marcu are programată întoarcerea în Dubai pe 6 decembrie. Vrea să ajungă acasă chiar de Moș Nicolae, ca să le surprindă pe fetele ei.

Crăciun cu sarmale, pălincă și țuică pe iaht

Anul acesta ar putea fi primul în care Rocsana Marcu rămâne în Dubai de Crăciun. Și-ar dori să-și aducă familia alături de ea și, cum vin și mulți prieteni, se gândește la o petrecere pe iaht, cu bucate românești.

„S-ar putea să fie primul Crăciun în care n-o să plec din Dubai. Aș vrea să-mi aduc familia aici, că vin foarte mulți prieteni. O să luăm un iaht și petrecem cu sarmale, cu pălincă, țuică, toate cele. Mâncăm românește pe iaht!”, spune fosta prezentatoare TV pentru Click!.