Traian Băsescu a făcut o remarcă neașteptată despre Ioana Fâșie, partenera lui Ilie Bolojan, după ce a urmărit imaginile de la nunta fiicei liderului liberal. Fostul președinte a declarat că a fost impresionat de ținuta aleasă de aceasta și nu a ezitat să îi laude apariția publică.

Ce a spus Traian Băsescu despre nunta fiicei lui Ilie Bolojan Foto: social media

Ce a spus Traian Băsescu despre Ioana Fâșie

Invitat la TVR 1, Traian Băsescu a fost întrebat despre prezența politicienilor la evenimente private, precum nunți și botezuri, însă a precizat că nu consideră astfel de subiecte relevante pentru agenda politică. Cu toate acestea, a recunoscut că a urmărit imaginile difuzate la televizor și că una dintre apariții i-a atras în mod special atenția.

Fostul șef al statului a mărturisit că, privind imaginile de la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, a remarcat eleganța partenerei acestuia și ținuta pe care a ales-o pentru eveniment.

„Și dacă mă întrebați pe mine, care m-am uitat ca un pensionar la televizor, pot să vă spun că partenera domnului Bolojan arăta superb și a avut o rochie superbă”, a declarat Traian Băsescu, potrivit Libertatea.

Întrebat ulterior dacă într-adevăr i-a plăcut apariția acesteia, fostul președinte și-a menținut opinia și a repetat aprecierea.

„Da, păi asta v-am spus, m-am uitat la televizor și mi-a plăcut. Mi-a plăcut și cum arăta, foarte frumoasă rochia. Sunt un pensionar liber de constrângeri de partid”, a spus acesta.

Comentariul făcut despre politicienii prezenți la evenimente private

Înainte de a vorbi despre ținuta Ioanei Fâșie, Traian Băsescu a comentat și felul în care politicienii aleg să se prezinte la astfel de evenimente publice.

Fostul președinte a făcut o comparație între reprezentanții PSD și cei ai PNL, apreciind că fiecare tabără a transmis o anumită imagine prin aparițiile sale.

„Se pare că e un subiect minor, nu cred că trebuie să ne ocupăm de botezuri și nunți. Sunt omenești. I-am văzut, fiecare și-a arătat ce a vrut să arate: unii prosperitate, cum au fost cei de la PSD, cei de la liberalii lui Bolojan parcă sobrietate”, a afirmat Traian Băsescu.

Declarația sa a făcut referire atât la botezul fiului lui Alfred Simonis, cât și la nunta fiicei lui Ilie Bolojan, două evenimente care au atras atenția opiniei publice în ultimele zile.

Nunta fiicei lui Ilie Bolojan, intens comentată în spațiul public

Ceremonia la care a participat și Ioana Fâșie a fost unul dintre cele mai discutate evenimente mondene și politice ale perioadei. Aparițiile invitaților, dar și prezența unor nume importante din politică au generat numeroase comentarii, iar ținuta partenerei lui Ilie Bolojan s-a numărat printre detaliile remarcate inclusiv de fostul președinte al României.

Deși a insistat că nunțile și botezurile nu ar trebui transformate în teme de dispută politică, Traian Băsescu a recunoscut că, din postura de „pensionar”, a urmărit cu interes imaginile de la eveniment și a avut numai cuvinte de laudă la adresa apariției Ioanei Fâșie.