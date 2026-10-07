Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare. „Mi se pare anormal”

Traian Băsescu a dezvăluit cât încasează în prezent din pensie, după recalculările și majorările aplicate în ultimii ani. Fostul președinte al României spune că venitul său lunar a ajuns la 11.000 de lei, după ce în momentul pensionării, în 2014, primea doar 2.950 de lei.

Ce pensie are Traian Băsescu după recalculare

Băsescu susține însă că suma actuală nu reprezintă exclusiv efectul ultimei recalculări. O parte importantă a creșterii a venit în timp, prin indexările succesive, în timp ce aproximativ 6.000 de lei ar fi rezultat în urma aplicării noii legislații privind pensiile.

De la 2.950 de lei la 11.000 de lei pe lună

Traian Băsescu s-a pensionat în noiembrie 2014, după o carieră profesională de 44 de ani. În acel moment, pensia sa era de 2.950 de lei.

În anii care au urmat, valoarea pensiei a crescut, iar fostul șef al statului afirmă că venitul său lunar a ajuns acum la 11.000 de lei.

Creșterea nu ar fi fost însă produsă într-o singură etapă. Potrivit declarațiilor sale, aproximativ 6.000 de lei din pensia actuală reprezintă majorarea obținută prin noua lege a pensiilor, în timp ce alte creșteri au venit anterior, prin indexările aplicate pensiilor.

Traian Băsescu: „Nu mi se pare că am o pensie prea mare”

Fostul președinte consideră că valoarea actuală a pensiei nu este exagerată, raportând-o la numărul de ani lucrați și la funcțiile ocupate de-a lungul carierei.

Băsescu și-a început cariera în domeniul naval și a ocupat ulterior mai multe funcții importante în administrația românească. A fost comandant de navă, primar general al Capitalei, ministru și, timp de două mandate, președinte al României.

În acest context, fostul șef al statului spune că suma primită la pensionare, în 2014, i s-a părut neobișnuit de mică.

„Am 11.000 de lei pensie, deci nu este o pensie specială. Eu am ieșit la pensie cu 2.950 de lei, în noiembrie 2014, atât a fost pensia mea atunci. Cu asta am ieșit, vă aduc fluturașul. Am câștigat 6.000 de lei la pensie cu noua lege a pensiilor.

Nu mi se pare că am o pensie prea mare, mi se pare că s-a mărit brusc. Dacă e ceva ridicol, e că un salariat care a fost comandant pe navă, primar general al Capitalei, ministru, peședinte, după 44 de ani de serviciu, iese cu 2.950 de lei la pensie. Asta mi se pare anormal”, a declarat fostul președinte, în ianuarie, la Digi24.

Ce spune Băsescu despre creșterea pensiei

Declarațiile fostului președinte vin în contextul schimbărilor aduse sistemului public de pensii și al recalculărilor efectuate pentru numeroși pensionari.

În cazul său, Băsescu afirmă că majorarea obținută prin noua lege a fost de aproximativ 6.000 de lei. Diferența dintre pensia inițială și cea actuală este însă rezultatul mai multor etape de creștere.

Astfel, de la cei 2.950 de lei încasați în 2014, venitul lunar a ajuns la 11.000 de lei.

44 de ani de activitate înainte de pensionare

Traian Băsescu și-a construit o carieră care a inclus atât domeniul naval, cât și administrația publică și politica.

Înainte de a deveni președintele României, a ocupat funcția de primar general al Bucureștiului, între iunie 2000 și decembrie 2004. Ulterior, a câștigat alegerile prezidențiale și a ocupat funcția de șef al statului timp de două mandate, între 2004 și 2014.

La momentul pensionării, Băsescu avea în spate 44 de ani de activitate. Tocmai această perioadă îndelungată de muncă este unul dintre argumentele invocate de fostul președinte atunci când vorbește despre valoarea pensiei sale.