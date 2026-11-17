E din nou război între Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu! Designerița a luat foc după ce a auzit ultimele declarații ale lui Botezatu cum că ar face prezentări de modă la Dragonul Roșu! Iată ce replică usturătoare i-a dat fosta soție a lui Ilie Năstase cunoscutului designer, prin intermediul Click!

1/19 Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu au vorbit mult aseară, la o prezentare de modă pe care cunoscutul designer a avut-o la o locație superbă din inima Capitalei

Brigitte Pastramă și Cătălin Botezatu sunt, iar, la cuțite! Bruneta a aflat, prin intermediul Click!, de ultimele declarații acide făcute de designer la adresa ei, cum că ar fi organizat ultima ei prezentare de modă de la București la Dragonul Roșu.

Foto: Click!

Brigitte e foc și pară: „Nu am avut niciodată showroom în acel complex”

Brigitte nu s-a mai abținut și i-a dat o replică usturătoare designerului, afirmând că este prost informat.

„Botezatu a zis că am showroom la Dragon, dar eu nu am avut niciodată în acel complex și nici în apropierea lui. E un prost neinformat!

Nu am showroom și nici n-am făcut niciodată prezentare la Dragon. Eu am două magazine în Smart Textill zona Luxury, unde am broderii de lux și chantilly. E cu totul în altă parte. Sunt broderii de lux, un metru de broderie depășește 100 de euro/m, ajunge și la 220 de euro/m. E cea mai luxoasă și scumpă zonă acolo”, a declarat furioasă Brigitte Pastramă, în exclusivitate pentru Click!

Brigitte, trei acțiuni în instanță împotriva celor care i-au defăimat brandul

Brigitte Pastramă a decis, săptămâna trecută, să-i acționeze în instanță pe toți cei care i-au calomniat brandul de vestimentație de lux pe care-l deține.

Designerița a dezvăluit, pentru Click!, că a introdus deja trei acțiuni în instanță, în urma unor afirmații pe care le consideră calomnioase și care, susține ea, au afectat reputația brandului ei.

„Avocata mea a trimis notificările tuturor celor care au făcut afirmații false și calomnioase la adresa mea și a brandului meu. Se știu ei mai bine cine sunt!

În cazul în care afirmațiile calomnioase nu vor fi retrase din media, împotriva mea și a brandului meu, în urma notificării făcute, voi plăti taxa de timbru la valoarea despăgubirii cerute, pentru că îmi permit”, a declarat Brigitte, în exclusivitate pentru Click!

Designerița estimează că prejudiciul de imagine adus brandului depășește 100.000 de euro, sumă pe care o raportează la valoarea investită în crearea acestuia. Acțiunile urmează să fie soluționate de instanțe, după ce toți cei vizați vor primi notificările.

Ce a zis Botezatu despre Brigitte?

Chiar înainte ca Brigitte să-și lanseze prima ei colecție la București, luna trecută, designerul Cătălin Botezatu a ieșit la rampă cu declarații cât se poate de acide în privința locului unde a organizat bruneta prezentarea.

„Eu n-am avut niciodată nimic cu ea. Ea face ce vrea! Am auzit că face o prezentare astăzi acolo, la angrourile alea… La Sam Textiles, acolo în zona aia, la Dragonul Roșu! Acum, ce să zic… No offense, dar să faci prezentare la Dragonul Roșu?! Chiar dacă ai magazin, și să ai magazin în Dragonul Roșu… No offense, nu comentez, nu sunt rău, fiecare face unde poate.

Îi urez succes, vânzare bună cu rochiile pe care le are la vânzare și la închiriat, din toate colțurile lumii și inclusiv cele pe care le face în atelier! N-am nimic cu ea! A fost manechin, s-a îmbrăcat de la mine. E o fată ok, încearcă să facă și ea un bănuț… Indiferent cum trebuie să facă, mai departe e scris în carte!”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Spynews.ro.