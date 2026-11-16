Brigitte Pastramă, trei acțiuni în instanță pentru cei care i-au calomniat brandul. Este vizat și Cătălin Botezatu? Cere daune de imagine în valoare de 100.000 de euro!

Brigitte Pastramă a anunțat, prin intermediul Click!, că a introdus nu mai puțin de trei acțiuni în instanță împotriva celor care au atacat-o și i-au calomniat brandul în repetate rânduri, în ultima perioadă. Brigitte cere și daune semnificative pentru prejudiciul de imagine adus brandului ei vestimentar, în valoare de 100.000 de euro.

1/9 Brigitte Pastramă, designer cu diplomă Foto: Facebook

Brigitte Pastramă a venit în România, în weekend, pentru târgul de nunți care a avut loc în Capitală, iar azi de dimineață a plecat în Japonia, la Tokyo, pentru o nouă prezentare de modă.

„Avocata mea a trimis notificările”

Înainte de plecare însă, designerița a aruncat bomba și a anunțat, în exclusivitate pentru Click!, că avocata sa a introdus săptămâna trecută trei acțiuni în instanță, în urma unor afirmații pe care le consideră calomnioase și care, susține ea, au afectat reputația brandului ei.

„Avocata mea a trimis notificările tuturor celor care au făcut afirmații false și calomnioase la adresa mea și a brandului meu. Se știu ei mai bine cine sunt!

În cazul în care afirmațiile calomnioase nu vor fi retrase din media, împotriva mea și a brandului meu, în urma notificării făcute, voi plăti taxa de timbru la valoarea despăgubirii cerute, pentru că îmi permit”, a declarat Brigitte, în exclusivitate pentru Click!

Designerița estimează că prejudiciul de imagine adus brandului depășește 100.000 de euro, sumă pe care o raportează la valoarea investită în crearea acestuia. Acțiunile urmează să fie soluționate de instanțe, după ce toți cei vizați vor primi notificările.

Foto: Click!

Ce a putut să spună Cătălin Botezatu despre prezentarea lui Brigitte Pastramă, în România? „No offense, dar să faci prezentare la Dragonul Roșu?“

Brigitte Pastramă a ezitat să dea nume, însă este deja de notorietate conflictul mocnit pe care-l are designerița de o bună perioadă de vreme cu nimeni altul decât Cătălin Botezatu.

Brigitte a fost la ultima lansare a designerului și părea că a făcut pace cu Botezatu, însă chiar înainte ca ea să-și lanseze propria colecție la București, luna trecută, designerul a ieșit la rampă cu noi declarații acide în privința locului unde a organizat bruneta prezentarea.

„Eu n-am avut niciodată nimic cu ea. Ea face ce vrea! Am auzit că face o prezentare astăzi acolo, la angrourile alea… La Sam Textiles, acolo în zona aia, la Dragonul Roșu! Acum, ce să zic… No offense, dar să faci prezentare la Dragonul Roșu? Chiar dacă ai magazin, și să ai magazin în Dragonul Roșu… No offense, nu comentez, nu sunt rău, fiecare face unde poate. Îi urez succes, vânzare bună cu rochiile pe care le are la vânzare și la închiriat, din toate colțurile lumii și inclusiv cele pe care le face în atelier! N-am nimic cu ea, ți-am zis. A fost manechin, a îmbrăcat de la mine. E o fată ok, încearcă să facă și ea un bănuț… Indiferent cum trebuie să facă, mai departe e scris în carte!”, a spus Cătălin Botezatu, pentru Spynews.ro.

Brigitte a plecat să prezinte colecția „Angel Wings” la Tokyo.

Brigitte Pastramă a plecat azi dimineață din România și urmează să prezinte în premieră colecția „Angel Wings” în Japonia, la Tokyo, în cadrul celui mai mare show de couture din capitala Japoniei.

Brigitte a mers în Japonia alături de întreaga sa echipă și le-a luat cu ea pe fina și pe asistenta ei. La Tokyo, modelele vor fi recrutate local. Deplasarea presupune multă muncă în culise: transportul și pregătirea ținutelor, îmbrăcarea modelelor și organizarea prezentării. Costurile sunt destul de ridicate: un bilet de avion ajunge la aproximativ 2.000 de euro, iar cazarea costă în jur de 2.000 de euro.

O afacere cu mătase, pornită în India

Brigitte Pastramă s-a asociat cu o fabrică de mătase din India și va merge face mai multe drumuri acolo în perioada următoare. Proiectul are în vedere deschiderea unor magazine de prezentare în România, Italia și Turcia, unde vor fi disponibile materiale pentru creații couture și rochii de mireasă.

Oferta va include tul, mătase, tafta de mătase și chiffon de mătase, toate 100% din mătase. Noua afacere extinde activitatea designerului dincolo de creațiile vestimentare, către materialele folosite în realizarea acestora.

Foto: Facebook

Activitate între Dubai și România

Brigitte Pastramă a luat decizia să se întoarcă în Dubai, acolo unde are casa ei și un showroom. În România, bruneta are deja două showroom-uri. În perioada conflictului din Orientul Mijlociu din primăvară, ea a petrecut mai mult timp în țară, iar după ameliorarea situației s-a întors la Dubai, unde atelierul și proiectele sale îi ocupă o mare parte din timp.

„Eu am foarte mult de lucru în Dubai la atelierul meu de acolo, de aceea m-am mutat înapoi. În România, am venit doar pentru Târgul de nunți”, a mai declarat Brigitte Pastramă, pentru Click!

Brigitte Pastramă este rezident Gold în Emiratele Arabe Unite și designer licențiat al Camerei de Comerț Middle East. Soțul ei, Florin, a rămas însă la București în timp ce ea se ocupă de deplasările și prezentările internaționale.