Cum se înțeleg acum Brigitte și Florin Pastramă. Vedeta a făcut mărturisiri despre relația lor

După perioade tensionate marcate de declarații dure în spațiul public, relația dintre Brigitte și Florin Pastramă a intrat într-o etapă de armonie și colaborare strânsă.

Brigitte Pastramă a spus adevărul despre relația cu Florin Pastramă Foto: facebook

Vedeta a explicat că neînțelegerile din trecut au fost depășite, iar partenerul său de viață a devenit un sprijin esențial atât pe plan emoțional, cât și în gestionarea afacerilor familiei.

Sprijin total în afaceri: cum își împart sarcinile Brigitte și Florin Pastramă

Brigitte Pastramă a mărturisit că soțul ei este deosebit de atent la nevoile sale și preia o parte importantă a responsabilităților profesionale, permițându-i să facă față ritmului alert și problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„Suntem foarte bine. Ne susținem reciproc. El este și la castel, acolo unde se ocupă, pentru că nu am timp. Se mai duce, mai face un live, la showroom-ul pe care l-am deschis. Nu este ușor. M-am îmbolnăvit de 3-4 ori anul acesta. Nu toată lumea te privește cu ochi buni. Foarte multă rugăciune în fața lui Dumnezeu. O mare parte din bani vin din locurile de care el se ocupă. În momentul în care sunt jos, eu aleg să merg la biserică și să mă rog. Atunci, lucrurile se schimbă instant. Credința în Dumnezeu ne ține și pe mine, și pe Florin și pe copiii mei”, a declarat Brigitte Pastramă pentru Știrile Antena Stars.

Dorința unui copil și mărturisirile lui Florin: „Mergem pe credință”

La rândul său, Florin Pastramă a confirmat reconcilierea și a dezvăluit că cel mai mare vis al lor este extinderea familiei.

Într-o intervenție la Spynews TV Live, acesta a vorbit deschis despre dorința de a avea un copil împreună cu Brigitte și a amintit de o procedură medicală prin care au trecut în urmă cu șapte ani, rămasă fără rezultat la acel moment.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am o așa soție. Să se mărească familia, asta este cea mai mare dorință. În primul rând eu, apoi Sara își dorește un copil. Nu am putut să lucrăm la asta pentru că ea a stat trei ani în Dubai, eu în România, nu aveam cum. Amândoi ne dorim să devenim părinți. Noi am făcut acum șapte ani inseminare, erau doi copii, și acum mergem pe credință”, a precizat Florin Pastramă potrivit Spynews.ro.