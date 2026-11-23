Miki K-Pital spune, cu umor, că se apucă mereu de dietă și se lasă la fel de repede. Acum, că vin sărbătorile, artista are deja două slăbiciuni pe listă: sarmalele și cozonacul.

1/9 Miki K-Pital e pofticioasă „De când m-am născut sunt la cură de slăbire!” Foto: click.ro

De Crăciun și de Revelion cântă cu trupa în Poiana Brașov, iar pe 3 ianuarie pleacă în Italia, unde o așteaptă o săptămână de schi și cântări.

Când vine vorba de slăbit, Miki K-Pital face haz pe seama ei. Artista recunoaște că e pofticioasă și că, odată ce apar sarmalele și cozonacul pe masă, planurile de dietă se duc pe apa sâmbetei.

„Păi eu de când m-am născut sunt la cură de slăbire. Nu se vede, dar aia e, că n-am ambiție să țin o dietă, știi? Mă apuc și mă las. Iar mă apuc, iar mă las și uite așa. Că sunt pofticioasă de fel. Vin sărbătorile acum, o sarma, un cozonac, s-a terminat… Sper să mă mai încapă hainele!”, spune Miki.

De Crăciun și de Revelion cântă în Poiana Brașov

Pe 24 și 25 decembrie, Miki va urca pe scenă în Poiana Brașov, alături de colegii de trupă, cu care va petrece și Crăciunul. Pe 27 decembrie, după întoarcere, merge în vizită la părinții ei și la părinții lui Răzvan. Pe 31 decembrie, trupa revine în aceeași locație pentru petrecerea de Revelion.

„Și de Revelion, la fel, plecăm tot în aceeași locație, la Poiana Brașov. Pe 31 decembrie, frumos, cântare, minunat, să trecem cu bine anul. “Happy New Year!”, povestește artista.

Pe 3 ianuarie pleacă la Livigno: „E o vacanță plătită, cum ar veni”

La începutul noului an, Miki pleacă tot cu trupa, de data aceasta la SnowFest, în Livigno, Italia. Artista și-a rezervat o săptămână în care să îmbine cântările cu schiul.

„Pe 3 ianuarie plecăm la Livigno, în Italia, la SnowFest. Plec tot împreună cu colegii mei de trupă, ca să începem anul bine, așa, cu cântări. Mergem acolo să cântăm, dar mergem să și schiem. E o vacanță de o săptămână, în care o să îmbinăm utilul cu plăcutul. Adică ne și distrăm, dar și câștigăm. E o vacanță plătită, cum ar veni”, spune Miki.

Ghimbir și cătină cu miere, printre leacurile ei băbești

Miki spune că răcește rar și că, în sezonul rece, apelează la ghimbir, vitamina C și cătină cu miere. Mai face inhalații cu uleiuri și încearcă să mănânce sănătos și să doarmă suficient.

„Răcesc rar, Doamne ferește, dar și când răcesc, răcesc! Încerc să mănânc sănătos, să dorm cât trebuie, dar când vine răceala, vine și aia”, povestește artista.

https://www.youtube.com/watch?v=k0YYGLT-6QU&list=RDk0YYGLT-6QU&start_radio=1

A filmat un videoclip pentru o piesă dedicata îndrăgostiților

Pe lângă cântările de sărbători, Miki a pregătit și un videoclip pentru noua ei melodie, „Nouă, Zece”. Piesa a fost gândită pentru primul dans al mirilor. „Este o melodie pentru îndrăgostiți, pentru cei care se căsătoresc. Este făcută fix pentru valsul mirilor, pentru sufletele pereche”, spune artista.