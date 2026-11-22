Dieta nu este importantă doar pentru a ține sub control greutatea corporală. Alimentele pe care le consumăm vor avea un impact major asupra modului în care organele noastre interne funcționează. Iar o dietă japoneză din anul 1975 poate fi foarte utilă pentru longevitate.

Dieta japoneză din 1975 era foarte sănătoasă Foto: IStock

Japonia se numără printre țările cu cea mai ridicată speranță de viață, iar o bună parte din această longevitate de invidiat se datorează dietei sănătoase. În acest an, numărul de persoane cu o vârstă de cel puțin 100 de ani a trecut de 100.000, în Japonia. Iar după ce cercetătorii din această țară au analizat meniurile specifice din mai multe perioade, s-a concluzionat că dieta din 1975 ar fi deosebit de utilă pentru longevitate.

Practic, această dietă era asociată cu un risc mai scăzut de obezitate, diabet și acumulare de grăsime în ficat. Animalele care au consumat alimente specifice acelui an au dat dovadă de o memorie mai bună și au prezentat mai puține semne de îmbătrânire.

Ce alimente se consumau în 1975

În 1975, japonezii consumau mai multe legume, alge marine și fructe de mare, în comparație cu ani precum 2005, 1990 și 1960. În plus, accentul în acea perioadă se punea pe porții mai mici.

„Dieta din 1975 era mai bogată în leguminoase, fructe, alge marine, fructe de mare, condimente și mirodenii decât celelalte trei. De asemenea, conținea o varietate mai mare de ingrediente. În același timp, consumul de suc și băuturi răcoritoare îndulcite era relativ scăzut”, au explicat cercetătorii japonezi, potrivit Nippon.com.

Ar fi o dietă utilă pentru longevitate

În acel an, japonezii consumau, în general, ceai verde, fructe, pește, fructe de mare, produse din soia și legume verzi și galbene. În același timp, carnea, ouăle și produsele lactate erau consumate cu moderație.

„Până la sfârșitul experimentului, indicele mediu de masă corporală și greutatea membrilor grupului din 1975 au scăzut semnificativ, împreună cu circumferința taliei. Nivelurile de colesterol LDL „rău” au scăzut, în timp ce colesterolul HDL „bun” a crescut”, au mai spus experții japonezi.

Cercetătorii au spus că revenirea la principiile dietei din 1975 ar avea un impact pozitiv asupra sănătății.