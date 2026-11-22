Nenumărați români din întreaga țară își joacă la Loto numerele norocoase în fiecare final de săptămână. Iar astăzi, 22 noiembrie, vor fi organizate noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Noi trageri au loc în cursul zilei de astăzi Foto: Arhivă

Noi trageri vor fi organizate astăzi pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, iar nenumărați români își joacă numerele norocoase în speranța că vor câștiga premiul cel mare.

În urma tragerii precedente, de joi, Loteria Română a acordat nu mai puțin de 13.900 de câştiguri, a căror valoare totală a trecut de 1,41 milioane de lei.

Rezultate LOTO duminică, 22 noiembrie 2026

După extragerile organizate de Loteria Română, rezultatele pentru fiecare joc vor putea fi consultate mai jos!

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Loteria Română oferă premii uriașe în acest weekend

Reportul la Loto 6/49, la categoria I, este de peste 1,54 milioane de lei, adică undeva în jur de 288.100 de euro. În același timp, la Noroc, reportul este în valoare de peste 1,33 milioane de lei, adică aproximativ 250.100 de euro.

În ce privește reportul la Joker, la categoria I, este vorba de peste 2,31 milioane de lei, adică de peste 433.600 de euro, în timp ce la categoria a II-a, reportul este de peste 162.000 de lei. La Noroc Plus, la categoria I, românii pot câștiga un premiu de peste 130.900 de lei, adică 24.500 de euro.

Românii care vor ghici toate numerele norocoase la Loto 5/40, la categoria I, vor câștiga 767.000 de lei, adică undeva în jur de 143.200 de euro. Iar, nu în ultimul rând, la Super Noroc este pus în joc un premiu de peste 564.200 de lei, adică 105.500 de euro.

În urma tragerii precedente, de joi, Loteria Română a acordat 13.900 de câştiguri, iar valoarea lor totală a trecut de 1,41 milioane de lei. Acum, românii își joacă din nou numerele norocoase, în speranța că vor pune mâna pe marile premii puse în joc de Loterie.