Generația „decrețeilor” se apropie de vârsta pensionării, iar acest lucru a stârnit numeroase îngrijorări privind viitorul sistemului public de pensii. În timp ce specialiștii avertizează asupra presiunii care ar putea apărea după 2030, președinta Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Robu, susține că sistemul va putea funcționa în continuare.

Șefa Casei Naționale de Pensii explică ce se va întâmpla cu pensiile după 2030 Foto: arhiva Click!

Într-un interviu acordat la Antena 3 CNN, Valentina Robu a explicat că impactul pensionării acestei generații ar urma să fie mai mic decât se estimează, întrucât numeroși români au lucrat ani întregi în străinătate și au contribuit la sistemele de pensii din alte state europene.

Câți români din generația „decrețeilor” vor ieși la pensie după 2030

Generația „decrețeilor” îi cuprinde pe cei născuți începând cu sfârșitul anului 1966 și în 1967, în urma decretului emis de regimul comunist. Aceștia vor putea ieși la pensie anticipat începând din 2027.

În perioada 1967-1972 s-au născut peste două milioane de copii. Potrivit legislației actuale, vârsta de pensionare pentru această generație va fi de 63 de ani în cazul femeilor și de 65 de ani pentru bărbați. Astfel, aproximativ 1,8 milioane de români ar urma să iasă la pensie pentru limită de vârstă în primii 5-6 ani de după 2030.

Pe fondul crizei demografice, mai mulți economiști și experți au atras atenția că numărul mare de pensionari ar putea pune o presiune considerabilă atât asupra sistemului public de pensii, cât și asupra pieței muncii.

Explicațiile șefei Casei Naționale de Pensii

Valentina Robu susține însă că sistemul nu va intra în colaps. Aceasta a precizat că au fost realizate analize împreună cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și cu specialiștii Băncii Mondiale, iar concluziile nu indică o presiune majoră asupra sistemului public de pensii.

Potrivit șefei CNPP, din aproximativ 3,7 milioane de persoane care fac parte din generația „decrețeilor”, în jur de un milion figurează în sistemul din România, cu perioade de contribuție cuprinse între o lună și 26 de ani.

„Sistemul de pensii va funcționa. Știu că s-a vehiculat în presă foarte mult și despre intrarea în sistem a decrețeilor. Haideți să vin și eu aici cu o clarificare.

Decrețeii ar fi undeva la 3.700.000, da? În momentul în care am lucrat la reforma sistemului de pensii și am făcut analize împreună cu cei de la Finanțe, am avut consultanța celor de la Banca Mondială, care au solicitat tot felul de informații vizavi și de acest segment.

Am constatat că din analiza, din analiza datelor pe care le avem la dispoziție, și mă refer la ce avem noi în declarația 112, că din 3.000.700, undeva la 1.000.000 de decreței sunt în sistem. Cei care sunt în sistem au vechime undeva de la o lună până la 26 de ani.

Adică sunt foarte mulți care au doar 5 ani, doar 7 ani sau doar 9 ani, semn că foarte mulți din această categorie au lucrat afară și momentul în care vor veni la pensie, calculul se va face strict pe ce au contribuit în România, astfel că venitul care va fi plătit din sistemul de pensii românesc va fi mai mic, dar va fi completat cu ce au contribuit în alte state europene”, a spus Valentina Robu.

Câți pensionari și câți angajați sunt în România

Anul acesta s-au împlinit 60 de ani de la emiterea decretului 770, actul normativ prin care întreruperea de sarcină la cerere a fost interzisă, iar accesul la contraceptive a fost drastic restricționat. În urma avorturilor clandestine, peste 10.000 de femei și-au pierdut viața.

În 2026, România se apropie de o egalitate între numărul pensionarilor și cel al angajaților. În prezent, la fiecare nouă persoane în vârstă există zece salariați.

Cele mai bune raporturi între angajați și pensionari se înregistrează în marile orașe. În București și Ilfov sunt zece salariați la patru pensionari, iar Cluj și Timiș se află, de asemenea, printre județele cu o situație mai bună.

La polul opus se află Vaslui, Neamț și Teleorman, unde zece salariați revin la 14 pensionari.

Statul achită lunar peste 13 miliarde de lei pentru pensii, sumele provenind din contribuțiile angajaților și, atunci când este necesar, din împrumuturi.

În același timp, datele Institutului Național de Statistică arată că populația României continuă să scadă. La începutul anului, numărul deceselor a fost de două ori mai mare decât cel al nașterilor.