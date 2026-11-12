Când primesc pensionarii banii în decembrie 2026? Anunțul așteptat de milioane de români

Pensionarii care își primesc veniturile lunare prin intermediul Poștei Române vor începe să încaseze banii aferenți lunii decembrie începând cu data de 2 decembrie 2026.

Când vor fi livrate pensiile din Ianuarie Foto: Shutterstock

Reprezentanții companiei au anunțat că distribuirea pensiilor se va desfășura fără întârzieri, iar livrările ar putea fi finalizate înainte de mijlocul lunii, cu suficient timp înaintea sărbătorilor de iarnă.

Când se distribuie pensiile în decembrie 2026

Potrivit directorului general al Poștei Române, Ștefan Valentin, plata pensiilor la domiciliu va începe miercuri, 2 decembrie, deoarece 1 Decembrie, Ziua Națională a României, este zi liberă legală.

Primele distribuiri vor avea loc în zilele de 2, 3 și 4 decembrie, urmând ca procesul să continue și în săptămâna următoare. Deși compania are la dispoziție 15 zile calendaristice pentru a finaliza livrările, oficialul susține că acestea sunt încheiate, de regulă, mai devreme.

„Poșta Română este pregătită să distribuie pensiile din luna decembrie fără întârzieri. Întrucât 1 decembrie este zi de sărbătoare legală, vom începe distribuirea de miercuri, 2 decembrie. Pentru luna decembrie estimăm că vom finaliza distribuirea până pe 16 decembrie”, a declarat directorul general al companiei pentru Digi24.ro.

Pentru pensionarii care au ales să primească banii într-un cont bancar, pensia va fi virată în mod obișnuit pe 12 decembrie, însă nu mai târziu de data de 13 decembrie.

Imediat după efectuarea transferului, beneficiarii pot utiliza sumele disponibile în conturile curente sau pe cardurile bancare.

Ce trebuie să știe cei care primesc pensia prin poștă

Pensiile plătite în numerar sunt distribuite la domiciliul beneficiarilor în intervalul 1-15 ale fiecărei luni. Data exactă la care poștașul ajunge la fiecare pensionar diferă în funcție de programul oficiului poștal din zona respectivă.

În situația în care beneficiarul nu este găsit acasă, acesta primește un aviz și poate ridica pensia de la ghișeul poștal. Conform Casei Naționale de Pensii Publice, banii și documentul de plată pot fi ridicați în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată din luna respectivă.

Cum primesc pensionarii talonul de pensie

Persoanele care au optat pentru plata pensiei pe card primesc separat, la domiciliu, talonul de pensie, cunoscut și sub denumirea de „talonul mov”.

Potrivit CNPP, documentul este transmis prin poștă în intervalul 1-15 ale lunii și conține informațiile privind drepturile de pensie acordate beneficiarului.