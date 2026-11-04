Vești importante pentru pensionari! Pensiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2027. Ce condiție pune premierul pentru majorare

Pensionarii din România ar putea primi pensii mai mari începând cu prima zi a anului 2027. Premierul Luca Niculescu a anunțat că o nouă indexare este foarte probabilă, după doi ani în care veniturile vârstnicilor nu au beneficiat de majorările așteptate. Există însă o condiție esențială înainte ca Guvernul să poată lua o decizie definitivă: situația bugetară și banii disponibili pentru susținerea acestei măsuri.

Pensiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2027. Foto: arhiva

Indexarea pensiilor în 2027. Ce anunț a făcut premierul Luca Niculescu

O posibilă majorare a pensiilor de la 1 ianuarie 2027 revine în atenția Guvernului, iar premierul Luca Niculescu consideră că această măsură are șanse mari să fie aplicată. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Televiziunii Române și preluate de Agerpres.

Șeful Executivului a explicat că își dorește ca pensionarii să beneficieze de venituri mai mari, mai ales în condițiile în care au trecut doi ani fără o indexare.

Premierul a transmis că intenția Guvernului este ca majorarea să fie realizată de la începutul anului viitor, însă procentul și condițiile concrete urmează să fie stabilite după evaluarea resurselor financiare.

„Va exista o indexare a pensiilor, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027. Nu-mi imaginez ca după doi ani să nu existe o mărire a pensiilor”, a declarat Luca Niculescu pentru TVR.

Acesta a precizat că Executivul ar dori să țină cont de propunerea ministrului Muncii, Florin Manole, privind creșterea pensiilor.

„Evident că dorința noastră este de a merge către indexarea propusă de domnul Manole, de ministrul Muncii. Evident că ne dorim ca toți românii și toți pensionarii care au lucrat atât de mult și, câteodată, greu să aibă pensii mai mari”, a afirmat premierul.

Ce trebuie să se întâmple înainte ca pensiile să fie majorate

Deși mesajul premierului este unul optimist, indexarea pensiilor nu este încă o măsură aprobată definitiv. Principalul obstacol îl reprezintă situația finanțelor publice.

Ministerul Finanțelor trebuie să prezinte calculele bugetare, astfel încât Guvernul să poată evalua dacă există suficienți bani pentru aplicarea majorării și care ar putea fi valoarea acesteia.

Luca Niculescu a explicat că nu dorește să anunțe cifre sau termene certe înainte de finalizarea acestor analize.

„Este probabilă, dar cât timp nu avem cifrele, mă feresc să fac promisiuni”, a explicat Luca Niculescu.

Astfel, data de 1 ianuarie 2027 este luată în calcul ca posibil moment pentru aplicarea indexării, însă pensionarii trebuie să țină cont că nu există, deocamdată, o decizie oficială privind procentul de creștere.

Ce se întâmplă cu salariul minim. Guvernul pregătește noi discuții

În cadrul aceluiași interviu, premierul a abordat și subiectul salariului minim, o temă care continuă să genereze discuții între Guvern, sindicate și reprezentanții angajatorilor.

Potrivit lui Luca Niculescu, negocierile vor continua în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde vor fi analizate solicitările celor implicați și posibilitățile economice ale României.

„Am vorbit, evident, despre indexare. Am spus că va exista o indexare, am vorbit despre salariul minim aici. Vom continua discuțiile în Consiliul Național Tripartit – patronate, sindicate, Guvern”, a declarat șeful Executivului.

Premierul a adus în discuție și negocierile viitoare privind bugetul multianual al Uniunii Europene, care vor avea un rol important în stabilirea resurselor financiare de care va dispune România în următorii ani.

Acesta și-a exprimat dorința ca reprezentanții sindicatelor să fie implicați în aceste discuții.

Greve și nemulțumiri în rândul angajaților. Ce răspuns a dat premierul

Un alt subiect abordat în interviu a fost posibilitatea declanșării unor greve de către sindicate, în cazul în care solicitările privind majorarea salariilor nu vor fi acceptate.

Luca Niculescu a transmis că Executivul este dispus să continue dialogul cu reprezentanții angajaților și să analizeze cererile acestora. Totuși, premierul a subliniat că eventualele măsuri trebuie să se încadreze în limitele financiare ale bugetului.

„Ne vom uita pe cifre, vom discuta cu ei și vom face tot ce putem în limita constrângerilor pe care le avem”, a explicat premierul.

Șeful Guvernului nu a exclus posibilitatea unor decizii mai favorabile în perioada următoare, după ce vor fi finalizate evaluările financiare.

„Acesta este răspunsul pe care îl dau acum, sper ca răspunsul peste câteva săptămâni să fie unul mai generos”, a adăugat premierul.

Pentru pensionari, următoarele săptămâni ar putea aduce mai multă claritate în privința indexării din 2027, în special după ce Ministerul Finanțelor va prezenta datele necesare pentru fundamentarea bugetului.