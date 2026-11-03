Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Cum pot folosi noul document și ce beneficii le-ar putea aduce

O schimbare importantă îi așteaptă pe o parte dintre pensionarii din România începând cu luna noiembrie 2026. Aceștia vor primi taloane de pensie într-un format nou, de culoare mov, care va conține mai multe informații despre drepturile bănești și un cod QR pentru verificarea documentului. Primele persoane care vor beneficia de această modificare sunt pensionarii din patru județe, care își încasează veniturile prin intermediul cardului bancar sau al unui cont. Noul sistem ar putea simplifica inclusiv verificarea dreptului la anumite facilități de transport, însă pentru aplicarea acestor prevederi este nevoie de finalizarea procedurii legislative.

Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Foto: arhiva

Cine sunt pensionarii care vor primi taloane de pensie mov în noiembrie 2026

Primele taloane de pensie cu cod QR vor fi distribuite începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026. Potrivit informațiilor anunțate de ministrul Muncii, Florin Manole, noul model va fi introdus treptat, iar în prima etapă va ajunge la beneficiarii din patru județe.

Este vorba despre pensionarii din:

Bistrița-Năsăud;

Covasna;

Harghita;

Ialomița.

Condiția este ca aceștia să primească pensia prin virament bancar, direct pe card sau în cont. Deocamdată, măsura nu se extinde la nivelul întregii țări, iar autoritățile nu au prezentat un calendar exact pentru introducerea noului format în celelalte județe.

Taloanele vor fi realizate și distribuite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), odată cu documentele aferente plății pensiilor din luna noiembrie.

La ce folosește codul QR de pe noul talon de pensie

Una dintre cele mai importante noutăți ale documentului este codul QR, care va permite verificarea electronică a autenticității talonului și a informațiilor înscrise pe acesta.

Mai exact, instituțiile care au nevoie să confirme datele pensionarilor vor putea scana codul sau vor putea introduce în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice identificatorul unic al documentului. Astfel, verificarea informațiilor se va putea face mai simplu, fără a depinde exclusiv de examinarea talonului în format fizic.

Codul QR ar putea avea un rol important și în ceea ce privește facilitățile de transport destinate pensionarilor. Un proiect legislativ adoptat de Senat în septembrie 2026 propune ca talonul de pensie să fie utilizat pentru dovedirea dreptului la reduceri sau gratuități, iar operatorii de transport să poată verifica electronic eligibilitatea beneficiarilor.

Inițiativa a fost transmisă Camerei Deputaților, unde urmează să fie dezbătută și supusă votului final. Prin urmare, pensionarii trebuie să știe că noul cod QR nu le oferă automat, din luna noiembrie, reduceri sau gratuități suplimentare. Aceste facilități depind de adoptarea și intrarea în vigoare a modificărilor legislative.

Ce pot face pensionarii cu talonul de pensie și ce informații pot verifica

Dincolo de noul aspect și de posibilitatea verificării electronice, talonul de pensie rămâne un document important pentru beneficiarii sistemului public de pensii.

Acesta oferă o evidență a sumelor plătite lunar și îi ajută pe pensionari să verifice dacă banii primiți în cont corespund valorilor stabilite de Casa de Pensii.

Totodată, documentul poate fi util în situațiile în care trebuie dovedite veniturile obținute din pensie. În funcție de instituția la care este prezentat și de procedura aplicabilă, talonul poate fi solicitat pentru diverse verificări administrative.

Printre informațiile care pot fi urmărite se numără:

valoarea pensiei stabilite și suma achitată;

eventualele rețineri aplicate, inclusiv popriri;

diferențele dintre suma așteptată și cea încasată;

datele necesare pentru solicitarea unor clarificări de la casa teritorială de pensii.

În cazul în care pensionarul observă că suma virată nu corespunde celei înscrise în document, talonul poate reprezenta un punct de plecare pentru o solicitare de verificare adresată instituției competente.

Este important de precizat că, în anumite situații, talonul nu înlocuiește toate documentele justificative. Instituțiile pot solicita și adeverințe de venit sau alte acte, în funcție de scopul pentru care sunt cerute informațiile.

Se măresc pensiile odată cu introducerea taloanelor mov?

Schimbarea formatului talonului nu înseamnă că pensionarii vor primi mai mulți bani. Introducerea documentului mov cu cod QR reprezintă o modernizare administrativă și tehnologică, nu o modificare a valorii pensiilor.

Așadar, drepturile bănești ale beneficiarilor rămân calculate conform legislației în vigoare, iar noul document nu aduce automat majorări, ajutoare financiare sau reduceri la diferite servicii.

De asemenea, talonul mov nu trebuie confundat cu un voucher sau cu un document care acordă direct beneficii suplimentare. Rolul său este de a prezenta mai clar informațiile despre pensie și de a facilita verificarea electronică a acestora.

Trebuie depusă o cerere pentru primirea noului talon de pensie?

Pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița care se încadrează în prima etapă de implementare nu trebuie să depună solicitări speciale pentru a primi noul document.

Casa Națională de Pensii Publice se va ocupa de tipărirea și distribuirea taloanelor, procesul urmând să înceapă odată cu plata pensiilor aferente lunii noiembrie 2026.

Pentru pensionarii din celelalte județe, documentul va rămâne, deocamdată, în formatul utilizat în prezent. Autoritățile nu au anunțat încă momentul în care taloanele mov vor fi distribuite la nivel național.

Cum a apărut ideea modernizării talonului de pensie

Discuțiile despre digitalizarea talonului de pensie nu sunt noi. O inițiativă în acest sens a fost lansată încă din 2021, când deputata PNL Violeta Alexandru a propus ca pensionarii care primesc banii pe card să poată solicita transmiterea documentului în format electronic, prin e-mail sau prin intermediul contului online al Casei de Pensii.

Scopul proiectului era reducerea problemelor întâmpinate la distribuirea taloanelor prin Poștă, precum întârzierile, pierderea documentelor sau dificultățile de livrare. Inițiativa a fost adoptată de Camera Deputaților în octombrie 2021.

În 2026, subiectul a revenit în atenția Parlamentului printr-o altă propunere legislativă, înregistrată la Senat cu numărul L396/2026. Printre semnatarii acesteia se numără senatoarea PNL Monica-Cristina Anisie. Proiectul urmărește introducerea unui cod QR sau a unui cod de bare pe talonul de pensie, astfel încât operatorii de transport să poată verifica mai ușor dreptul beneficiarilor la reduceri și gratuități.

Senatul a adoptat inițiativa în septembrie 2026, iar proiectul a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative.

În paralel, noul model de talon mov anunțat de Casa Națională de Pensii Publice face parte din procesul de modernizare tehnologică derulat de instituție prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Chiar dacă cele două demersuri urmăresc digitalizarea și simplificarea verificărilor, autoritățile nu au precizat că distribuirea taloanelor mov din noiembrie reprezintă și aplicarea automată a proiectului privind facilitățile de transport.