 Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Cum pot folosi noul document și ce beneficii le-ar putea aduce
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Cum pot folosi noul document și ce beneficii le-ar putea aduce

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

O schimbare importantă îi așteaptă pe o parte dintre pensionarii din România începând cu luna noiembrie 2026. Aceștia vor primi taloane de pensie într-un format nou, de culoare mov, care va conține mai multe informații despre drepturile bănești și un cod QR pentru verificarea documentului. Primele persoane care vor beneficia de această modificare sunt pensionarii din patru județe, care își încasează veniturile prin intermediul cardului bancar sau al unui cont. Noul sistem ar putea simplifica inclusiv verificarea dreptului la anumite facilități de transport, însă pentru aplicarea acestor prevederi este nevoie de finalizarea procedurii legislative.

Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026.
Ce pensionari vor primi taloane de pensie mov cu cod QR din noiembrie 2026. Foto: arhiva

Cine sunt pensionarii care vor primi taloane de pensie mov în noiembrie 2026

Primele taloane de pensie cu cod QR vor fi distribuite începând cu plata drepturilor aferente lunii noiembrie 2026. Potrivit informațiilor anunțate de ministrul Muncii, Florin Manole, noul model va fi introdus treptat, iar în prima etapă va ajunge la beneficiarii din patru județe.

Este vorba despre pensionarii din:

  • Bistrița-Năsăud;
  • Covasna;
  • Harghita;
  • Ialomița.

Condiția este ca aceștia să primească pensia prin virament bancar, direct pe card sau în cont. Deocamdată, măsura nu se extinde la nivelul întregii țări, iar autoritățile nu au prezentat un calendar exact pentru introducerea noului format în celelalte județe.

Taloanele vor fi realizate și distribuite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), odată cu documentele aferente plății pensiilor din luna noiembrie.

La ce folosește codul QR de pe noul talon de pensie

Una dintre cele mai importante noutăți ale documentului este codul QR, care va permite verificarea electronică a autenticității talonului și a informațiilor înscrise pe acesta.

Mai exact, instituțiile care au nevoie să confirme datele pensionarilor vor putea scana codul sau vor putea introduce în sistemul Casei Naționale de Pensii Publice identificatorul unic al documentului. Astfel, verificarea informațiilor se va putea face mai simplu, fără a depinde exclusiv de examinarea talonului în format fizic.

Codul QR ar putea avea un rol important și în ceea ce privește facilitățile de transport destinate pensionarilor. Un proiect legislativ adoptat de Senat în septembrie 2026 propune ca talonul de pensie să fie utilizat pentru dovedirea dreptului la reduceri sau gratuități, iar operatorii de transport să poată verifica electronic eligibilitatea beneficiarilor.

Inițiativa a fost transmisă Camerei Deputaților, unde urmează să fie dezbătută și supusă votului final. Prin urmare, pensionarii trebuie să știe că noul cod QR nu le oferă automat, din luna noiembrie, reduceri sau gratuități suplimentare. Aceste facilități depind de adoptarea și intrarea în vigoare a modificărilor legislative.

Ce pot face pensionarii cu talonul de pensie și ce informații pot verifica

Dincolo de noul aspect și de posibilitatea verificării electronice, talonul de pensie rămâne un document important pentru beneficiarii sistemului public de pensii.

Acesta oferă o evidență a sumelor plătite lunar și îi ajută pe pensionari să verifice dacă banii primiți în cont corespund valorilor stabilite de Casa de Pensii.

Totodată, documentul poate fi util în situațiile în care trebuie dovedite veniturile obținute din pensie. În funcție de instituția la care este prezentat și de procedura aplicabilă, talonul poate fi solicitat pentru diverse verificări administrative.

Printre informațiile care pot fi urmărite se numără:

  • valoarea pensiei stabilite și suma achitată;
  • eventualele rețineri aplicate, inclusiv popriri;
  • diferențele dintre suma așteptată și cea încasată;
  • datele necesare pentru solicitarea unor clarificări de la casa teritorială de pensii.

În cazul în care pensionarul observă că suma virată nu corespunde celei înscrise în document, talonul poate reprezenta un punct de plecare pentru o solicitare de verificare adresată instituției competente.

Este important de precizat că, în anumite situații, talonul nu înlocuiește toate documentele justificative. Instituțiile pot solicita și adeverințe de venit sau alte acte, în funcție de scopul pentru care sunt cerute informațiile.

Se măresc pensiile odată cu introducerea taloanelor mov?

Schimbarea formatului talonului nu înseamnă că pensionarii vor primi mai mulți bani. Introducerea documentului mov cu cod QR reprezintă o modernizare administrativă și tehnologică, nu o modificare a valorii pensiilor.

Așadar, drepturile bănești ale beneficiarilor rămân calculate conform legislației în vigoare, iar noul document nu aduce automat majorări, ajutoare financiare sau reduceri la diferite servicii.

De asemenea, talonul mov nu trebuie confundat cu un voucher sau cu un document care acordă direct beneficii suplimentare. Rolul său este de a prezenta mai clar informațiile despre pensie și de a facilita verificarea electronică a acestora.

Trebuie depusă o cerere pentru primirea noului talon de pensie?

Pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița care se încadrează în prima etapă de implementare nu trebuie să depună solicitări speciale pentru a primi noul document.

Casa Națională de Pensii Publice se va ocupa de tipărirea și distribuirea taloanelor, procesul urmând să înceapă odată cu plata pensiilor aferente lunii noiembrie 2026.

Pentru pensionarii din celelalte județe, documentul va rămâne, deocamdată, în formatul utilizat în prezent. Autoritățile nu au anunțat încă momentul în care taloanele mov vor fi distribuite la nivel național.

Cum a apărut ideea modernizării talonului de pensie

Discuțiile despre digitalizarea talonului de pensie nu sunt noi. O inițiativă în acest sens a fost lansată încă din 2021, când deputata PNL Violeta Alexandru a propus ca pensionarii care primesc banii pe card să poată solicita transmiterea documentului în format electronic, prin e-mail sau prin intermediul contului online al Casei de Pensii.

Scopul proiectului era reducerea problemelor întâmpinate la distribuirea taloanelor prin Poștă, precum întârzierile, pierderea documentelor sau dificultățile de livrare. Inițiativa a fost adoptată de Camera Deputaților în octombrie 2021.

În 2026, subiectul a revenit în atenția Parlamentului printr-o altă propunere legislativă, înregistrată la Senat cu numărul L396/2026. Printre semnatarii acesteia se numără senatoarea PNL Monica-Cristina Anisie. Proiectul urmărește introducerea unui cod QR sau a unui cod de bare pe talonul de pensie, astfel încât operatorii de transport să poată verifica mai ușor dreptul beneficiarilor la reduceri și gratuități.

Senatul a adoptat inițiativa în septembrie 2026, iar proiectul a fost transmis Camerei Deputaților pentru continuarea procedurii legislative.

În paralel, noul model de talon mov anunțat de Casa Națională de Pensii Publice face parte din procesul de modernizare tehnologică derulat de instituție prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Chiar dacă cele două demersuri urmăresc digitalizarea și simplificarea verificărilor, autoritățile nu au precizat că distribuirea taloanelor mov din noiembrie reprezintă și aplicarea automată a proiectului privind facilitățile de transport.

Ghid de cumpărături

Victimele avionului prăbușit în Florida jpg
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele Internațional
banner bairam pSd jpg
#Exclusiv Click!
Rochiile și blănurile doamnelor din PSD, sub lupa designerilor: „Nu e chinchilla, e iepure!” Cât costă, de fapt, rochia cu oglinzi a Olguței Vasilescu? Vedete românești
image
Face zilnic 130 de kilometri pentru 80 de copii. Povestea unei directoare care a transformat o școală în ruină într-un loc în care elevii vin și din comunele vecine adevarul.ro
image
Ce sunt alegerile de la jumătatea mandatului în SUA? Ghid explicativ adevarul.ro

Parteneri

image
Pădurariu vs Macalou, duel „delicios” la Cluj! Unde a greșit perla pe care Gigi Becali visează 40 de milioane de euro www.fanatik.ro
image
Planta uitată de fermierii români care poate aduce bani frumoşi. Se valorifică de la seminţe până la tulpină observatornews.ro
image
Românul care a făcut Therme la București construiește acum Therme și la Manchester. Va fi cel mai mare complex de wellbeing din lume www.antena3.ro
image
Corina Drăgotescu, corespondență din SUA, în ziua alegerilor: Visul american ajunge coșmarul american www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Din ce bani trăiește Liviu Dragnea acum. Averea pe care o avea fostul lider PSD înainte de a fi închis playtech.ro
image
Câte bilete s-au vândut la Universitatea Craiova – Egnatia! Dezinteres neașteptat www.fanatik.ro
image
Am aflat primii 2 Faimoși de la Survivor 2027: Adi Mutu și.. www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
luminite craciun jpeg
Bucureștiul se pregătește de sărbători cu milioane de luminițe! Primăria alocă aproape 2 milioane de lei pentru noi decorațiuni de Crăciun Național
image png
Alertă în supermarketurile din România! Frigiderele din șase magazine ale aceluiași lanț au ajuns la temperaturi extreme. DNSC investighează un posibil atac cibernetic Național
semafor istock jpg
Schimbare majoră la semafoare într-o țară în care locuiesc sute de mii de români. Șoferii trebuie să respecte noile reguli: „O modificare importantă pentru a proteja pietonii” Internațional
cânepa jpg
O plantă ignorată de fermierii români poate aduce un mare profit. Cum se valorifică în întregime Național
cautarea în Munții Poiana Ruscă jpg
Alertă în Munții Poiana Ruscă! O familie de turiști germani, căutată în toiul nopții. Unde au fost găsiți Național
Victimele avionului prăbușit în Florida jpg
Cine erau pasagerii avionului privat prăbușit în Florida. Autoritățile au identificat victimele Internațional
Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Prețurile la pompă marți, 3 noiembrie 2026. Cât plătesc șoferii pentru un litru de benzină și motorină în marile orașe Național
ploi vijelii si grindina in jumatate de tara meteorologii au emis cod galben si anunta o schimbare radicala a vremii 999200 webp
Vremea se schimbă radical pe 3 noiembrie! Ploi torențiale în sudul țării, rafale de până la 70 km/h și ninsori la munte. Cod roșu în Constanța! Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net