Turiștii care ajung în Poiana Brașov pot încerca o activitate diferită alături de copii: o plimbare printr-o pădure amenajată cu trasee la înălțime, poduri suspendate și zone de cățărare. Cei mici se pot distra, dar pot afla și lucruri noi despre plante și animale. Iată cât costă intrarea și care este programul de vizitare.

Pădure educativă unică în România Foto: Facebook

Trasee printre copaci, fotbal la înălțime și lecții despre natură

Un teren de fotbal suspendat la 10 metri deasupra solului, tobogane, poduri de plasă și trasee de aventură sunt câteva dintre atracțiile care îi așteaptă pe vizitatori în pădurea educativă din Poiana Brașov.

Copiii pot trece de la o provocare la alta, își pot testa echilibrul pe instalații suspendate, se pot cățăra și pot explora pasaje amenajate printre copaci. Una dintre atracțiile inedite este și platforma de birdwatching, construită sub forma unui cuib, de unde vizitatorii pot observa pădurea și păsările dintr-o perspectivă diferită. Dincolo de aventură, spațiul are și o componentă educativă.

Pe potecile tematice, copiii pot descoperi informații despre arbori, frunze, ciuperci, insecte și urmele lăsate de animale. Jocurile de explorare îi încurajează să observe detaliile din jur, să caute și să descopere singuri lucruri noi despre ecosistemul pădurii. În plus, vizitatorii primesc gratuit un suport educativ care transformă plimbarea într-o lecție în aer liber, în care învățarea se face prin joacă și experiență directă.

Cine poate vizita pădurea și cât costă intrarea?

Cei care vor să schimbe plimbările obișnuite prin stațiune cu puțină aventură pot include pădurea educativă în programul unei zile petrecute în Poiana Brașov. Atracția este destinată atât familiilor cu copii, cât și grupurilor de elevi, grădinițelor și centrelor afterschool. Cei mici au ocazia să exploreze traseele și să descopere natura prin joacă, în timp ce părinții îi pot însoți pe parcursul experienței.

Un bilet de intrare costă 60 de lei pentru persoanele cu vârste între 4 și 64 de ani. Seniorii de peste 65 de ani plătesc 40 de lei, iar copiii cu vârste între 0 și 3 ani au acces gratuit. În sezonul de toamnă-iarnă, programul este de vineri până duminică, între orele 10:00 și 17:00. De luni până joi, pădurea este închisă, iar ultimul acces se face la ora 15:30. Biletele pot fi cumpărate online sau direct de la casa de bilete, iar grupurile organizate sunt încurajate să facă rezervare în avans.

Ce spun turiștii?

„Copiii au fost foarte încântați! Au alergat, s-au cățărat, au traversat podurile suspendate și nici nu și-au dat seama cât de repede a trecut timpul. Este genul de loc în care își consumă energia, se distrează și uită de telefon și tabletă", a declarat un turist pentru ziarul local brașovean. Altul a spus: „Mi se pare o idee foarte bună să îmbini joaca și aventura cu învățarea. Copiii descoperă lucruri despre copaci, insecte și animale, dar nu stau în fața unor panouri și nu simt că sunt la o lecție. Învață explorând, ceea ce cred că este mult mai atractiv pentru ei".

Alt părinte a declarat: „Este o activitate pe care o poți face împreună cu toată familia. Nu este doar un loc în care îi lași pe copii să se joace, ci unul în care și adulții se bucură de natură. Ne place că există ceva diferit față de activitățile obișnuite pe care le găsești într-o stațiune montană". Cei care vor să ajungă la pădurea educativă o găsesc pe strada Poiana Soarelui nr. 17, în Poiana Brașov, între Poiana Mică și zona stațiunii. Poate fi o oprire de câteva ore pentru familiile care merg la munte și vor să le ofere copiilor și altceva în afară de plimbările obișnuite prin stațiune.