Locul din România unde românii vor să ajungă de sărbători. Rezervările au ajuns deja la 80%

Iarna se anunță una de poveste în stațiunile montane de top din România, iar prognozele meteorologilor, care indică ninsori consistente și ger încă din luna decembrie, au declanșat o adevărată goană după locurile de cazare.

Toată lumea vrea să-și petreacă sărbătorile aici Foto: arhivă

În Poiana Brașov, destinația-vedetă a sporturilor de iarnă, gradul de ocupare pentru Revelion a atins deja 80% la nivel general, iar unele hoteluri raportează că au vândut deja 95% din pachete.

Nici Crăciunul nu este mai prejos, fiind ocupat în proporție de peste 70-75%. Deși tarifele au fost înghețate la nivelul celor de anul trecut, o vacanță pe pârtie rămâne un lux exclusivist: patru zile de cazare și răsfăț pot ajunge la 1.400 de euro de persoană.

Pachetele de Revelion, de trei ori mai scumpe decât cele de Crăciun

Hotelierii din Poiana Brașov mizează pe experiențe complete pentru a atrage turiștii dornici de vin fiert, colinde și mese îmbelșugate. Pachetele de Crăciun la o unitate de 4 stele pornesc de la circa 500 de euro de persoană pentru un sejur de trei nopți, cuprinzând cine tematice care reconstituie tradițiile culinare românești – seri maramureșene, ardelenești și moldovenești.

În schimb, noaptea dintre ani saltă considerabil nota de plată: un sejur de Revelion costă de aproape trei ori mai mult față de Crăciun, ajungând până la 1.400 de euro de persoană. Bucătarii șefi pregătesc deja preparate rafinate pentru noaptea festivă:

„De Revelion întotdeauna pește, asta este și tradiția. Trebuie să trecem în Noul An ușor, ca peștele prin apă. Vom avea rață, vom avea probabil un mușchi de vacă sau un cotlet de vițel, încă nu m-am hotărât. Ne vom surprinde oaspeții cu gusturi noi”, promite Laura Mihalache, chef într-un hotel de 4 stele, potrivit Observator.

Reprezentanții din turism recunosc că prognozele meteo favorabile au adus rezervări timpurii pe bandă rulantă:

„Zăpada este pilonul numărul unu în turism în Poiana Brașov. Zăpada aduce turism, zăpada aduce, de ce nu, bucurie”, afirmă Gabriel Roșca, director de hotel, confirmând ocuparea de până la 95% pentru noaptea de Revelion.

Tunurile de zăpadă se testează pe 24 de kilometri de pârtie: cât costă skipass-ul pe zi

Pentru ca sezonul de schi să debuteze în condiții optime, administratorii domeniului schiabil pregătesc infrastructura tehnică. În cursul săptămânii viitoare vor avea loc probele finale la tunurile de zăpadă, iar producția masivă va fi demarată la primul val de ger:

„Estimăm că undeva pe la 1 decembrie să începem producția masivă de zăpadă, dacă ne ajută și precipitațiile, în perioada 15-20 decembrie sperăm să fim funcționali”, a explicat Adrian Biriboiu, directorul serviciului de administrare a pârtiilor.

Domeniul schiabil din Poiana Brașov pune la dispoziția iubitorilor sporturilor albe 12 pârtii cu grade diferite de dificultate, însumând peste 24 de kilometri de trasee amenajate. Pe lângă cazare și mese festive, turiștii trebuie să aloce un buget suplimentar și pentru urcările pe munte: o cartelă de o zi (skipass) va costa 240 de lei pentru adulți și 140 de lei pentru copii.