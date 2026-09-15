Cât costă să te cazezi în domeniul Regelui Charles din România. Ce oferă cele trei căsuțe din Covasna

Domeniul Regelui Charles din Valea Zălanului își deschide porțile pentru turiștii dornici de liniște și tradiție autentică. Ce facilități ascund cele trei căsuțe de oaspeți din Covasna, ce servicii inedite sunt oferite și cât trebuie să scoți din buzunar pentru un sejur complet.

Regele Charles la venirea în România Foto: arhivă

Pasiunea Regelui Charles al Marii Britanii pentru Transilvania este binecunoscută, iar domeniul său din satul Valea Zălanului, județul Covasna, continuă să atragă turiști dornici de autenticitate și liniște. Cele trei căsuțe tradiționale de oaspeți pun la dispoziție șapte camere duble cu baie proprie și terasă, alături de o clădire separată destinată relaxării și meselor festive în fața șemineului.

Tarifele pentru cazare, mese și tipurile de camere disponibile

Prețul pentru o noapte de cazare simplă este cuprins între 130 și 159 de euro pe noapte (aproximativ 650 – 795 de lei). Mesele se pot achiziționa separat, la prețuri accesibile.

Micul dejun costă 10 euro (circa 50 de lei), iar prânzul ajunge la 20 de euro (aproximativ 100 de lei) pentru trei feluri de mâncare, fără băuturi incluse. Cina are același tarif de 20 de euro, meniul cu trei feluri fiind însoțit de un pahar de pălincă autohtonă.

Camerele sunt împărțite pe mai multe categorii de confort:

Camera Prințului și Camera Majordomului : spații generoase cu paturi duble și căzi de baie clasice.

: spații generoase cu paturi duble și căzi de baie clasice. Camerele „Stream Cottage” și „Lower Cottage ”: unități amenajate în specific regional distinct, dotate cu dușuri și opțiuni de pat dublu sau twin.

”: unități amenajate în specific regional distinct, dotate cu dușuri și opțiuni de pat dublu sau twin. Camera Mătușii Ida: o încăpere cochetă de 12 metri pătrați destinată celor care călătoresc singuri, amenajată cu duș și un autentic „pat-sertar” transilvănean cu două niveluri.

Cât costă pachetul „All inclusive” la domeniul regal

Pentru oaspeții care doresc o vacanță lipsită de griji organizatorice, domeniul pune la dispoziție pachetul „All inclusive”, calculat la tarife cuprinse între 180 și 195 de euro de persoană pe noapte.

Acest pachet include băutura de bun venit, cina din prima seară, micul dejun la plecare, prânzul, dar și accesul la activități zilnice cu transport asigurat, ghid dedicat și bilete de intrare la obiectivele din zonă.

Pentru cei cazați în regim standard, aceste activități de o zi costă separat 90 de euro de persoană, existând și opțiuni pentru drumeții suplimentare la prețul de 70 de euro de persoană.

Rezervările se confirmă prin transfer bancar pe baza unui avans de 50%. Întreaga proprietate păstrează atmosfera arhaică transilvăneană, camerele fiind decorate cu covoare de lână țesute manual în atelier propriu, cuverturi de puf și mobilier de epocă, confortul termic fiind asigurat atât de încălzirea centrală, cât și de sobele tradiționale din faianță.

Casele din Viscri, la prețuri de sute de mii de euro

Viscri a devenit una dintre cele mai scumpe zone rurale din România, iar notorietatea internațională asociată Regelui Charles a contribuit la creșterea interesului pentru proprietățile din sat. Casele săsești restaurate, amplasarea într-o zonă cu valoare istorică și numărul limitat de proprietăți disponibile fac ca prețurile să ajungă la sute de mii de euro.

Printre proprietățile scoase la vânzare se află o casă renovată de 488 de metri pătrați, cu șapte dormitoare și cinci băi, listată la 490.000 de euro, dar și o locuință tradițională de 255.000 de euro. Astfel de imobile sunt căutate inclusiv de investitori care le-ar putea transforma în pensiuni boutique.