100 de persoane au țipat în fața oceanului! Evenimentul care le-a eliberat frustrările

Peste 100 de persoane s-au adunat sâmbătă în San Francisco pentru a-și elibera frustrările printr-un țipăt colectiv către Oceanul Pacific.

Care a fost semnificația evenimentului

Oamenii și-au strigrat frustrările în cadrul unui eveniment inedit Foto: captură video X

Evenimentul, intitulat „Guttural Scream at the Sea”, a fost organizat de Danielle Egan și a avut loc la Vista Del Mar, cu vedere spre Ocean Beach. Participanții au avut numeroase motive să strige, printre care chiriile prea scumpe, frustrările provocate de inteligența artificială sau simplul fapt că „se simte bine să faci asta”.

Pe lângă ocazia de a țipa în voie la malul mării, participanții au fost încurajați să aducă fructe proaspăt tăiate, pe care să le împartă cu ceilalți.

„Am simțit că aveam nevoie să țip zdravăn și cred că ar fi mai distractiv împreună cu alți oameni. În zilele noastre sunt atât de multe lucruri pentru care să țipi, încât m-am gândit să strângem cât mai mulți oameni și să țipăm”, a declarat Egan pentru SFGate.

„Aș spune că, în principal, au fost țipete foarte guturale. De altfel, folosim chiar expresia «țipăt gutural» atunci când vorbim despre strigătele scoase la mare”, a explicat Egan. „Dar unii oameni au transformat momentul într-un adevărat exercițiu de interpretare. Unele țipete au fost mai melodioase decât altele, unele mai grave, iar altele mai ascuțite. Cred că fiecare și-a pus propria personalitate în felul în care a țipat.”

Înaintea momentului colectiv a avut loc un concurs de țipete, iar concurenții au fost evaluați în funcție de volum, durată și stil. Olivia Gugliemotto a câștigat competiția, țipătul ei atingând 121,9 decibeli, aproape de recordul mondial de 129 de decibeli.

Drept premiu, femeia a primit o mică portavoce. Ea a spus că și-a adresat țipătul „lumii în general”. „Locuiesc departe de familia mea. Asta mă întristează. Capitalismul, mediul înconjurător, genocidul, sunt multe lucruri”, a spus ea.