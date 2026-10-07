 Motivul pentru care un român stabilit în Spania a renunțat la locul de muncă unde câștiga 150 de euro pe zi: „Mulți oameni nu sunt dispuși să facă asta”
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Motivul pentru care un român stabilit în Spania a renunțat la locul de muncă unde câștiga 150 de euro pe zi: „Mulți oameni nu sunt dispuși să facă asta”

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Un român stabilit în Spania câștiga undeva în jur de 150 de euro pe zi, dar, în ciuda salariului impresionant pe care îl avea, a decis să renunțe la locul de muncă. Tânărul a spus că banii nu compensau faptul că petrecea nenumărate ore departe de familia sa.

Andrei, un român stabilit în Spania, lucra ca șofer de TIR și câștiga undeva în jur de 150 de euro pe zi. Cu toate acestea, el petrecea foarte mult timp departe de familie iar, în ciuda salariului pe care îl avea, el a preferat să aleagă timpul alături de cei dragi în detrimentul banilor.

Andrei Grapinoiu a lucrat ca șofer de TIR vreme de mai mulți ani, potrivit adevarul.ro. Cu câteva luni în urmă, el a decis să renunțe la locul de muncă și să se concentreze asupra visului său de a deveni creator de conținut. În fiecare zi, el parcurgea aproximativ 600 de kilometri și, uneori, chiar lucra pe rute internaționale.

Parcurgea sute de kilometri în fiecare zi

În ciuda salariului atât de ofertant, românul nu reușea să ajungă aproape deloc acasă. Iar, pentru fiecare 30 de zile de lucru, stătea cel mult patru zile alături de cei dragi.

„Cu siguranță, într-o lună, stai cel mult trei sau patru zile acasă. Gândește-te dacă ai face această muncă pentru acei bani”, a povestit românul.

El a explicat că, deși venitul pare atractiv la prima vedere, șoferii trebuie să își asume condițiile dificile de muncă și să fie dispuși să petreacă zile sau chiar săptămâni departe de familie.

Tot mai puțini oameni aleg această meserie

În Spania există un deficit de aproximativ 30.000 de șoferi profesioniști, conform Confederației Spaniole de Transport de Marfă (CETM). În plus, peste jumătate din șoferii actuali au vârste de peste 55 de ani, iar companiilor le este tot mai greu să atragă tineri.

„Este nevoie de mult efort pentru a fi șofer de camion, mai ales la început: să treci un examen, să petreci cinci sau șase luni pregătindu-te, să lucrezi și să studiezi în același timp. Mulți oameni nu sunt dispuși să facă asta”, a mai spus Andrei.

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