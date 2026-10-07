 Explozie în apartamentul unor români din Italia. Cei doi soți sunt în stare gravă la spital
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Explozie în apartamentul unor români din Italia. Cei doi soți sunt în stare gravă la spital

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A fost haos într-un bloc din Italia în care locuiesc doi români, soț și soție. O explozie a avut loc luni seară, chiar în apartamentul lor. Ambii au ajuns la spital cu arsuri grave. În urma incidentului, în total, au fost nouă victime. 

Explozie în apartamentul unor români din Italia.
Explozie în apartamentul unor români din Italia. Foto: arhiva

Explozia a fost atât de puternică încât a fost auzită și din cartierele învecinate. Românca a ajuns la spital cu arsuri pe peste 90% din suprafața corpului, în timp ce soțul ei are răni pe jumătate din corp. Ce au descoperit polițiștii la fața locului.

Explozie în apartamentul unor români din Italia

Apartamentul se afla la parterul unui bloc de pe Via Longo, în cartierul Borgo Santa Caterina din Bergamo din Bergamo. Românca este în stare critică, internată la terapie intensivă la Spitalul Niguarda din Milano cu arsuri pe peste 90% din corp. Soțul ei este și el în stare gravă și a fost transferat de urgență la spitalul din Verona cu arsuri pe peste 50% din suprafața corpului, conform milanotoday.it.

În total, nouă persoane au fost rănite. Dintre celelalte șapte persoane, două au primit cod galben, iar cinci cod verde, adică sunt rănite uşor. La fața locului au intervenit cinci autospeciale ale pompierilor, cinci ambulanțe și două vehicule medicale cu medic, mai multe echipaje ale Poliției de Stat, precum și ale poliției locale.

50 de locatari au fost strămutați

 50 de locatari au fost mutați temporar din zonă. De asemenea, s-au făcut verificări în ceea ce privește structura clădirii. După finalizarea inspecției, blocul a fost declarat nelocuibil. Pentru cei care nu au putut găsi cazare la rude sau prieteni, Primăria din Bergamo a activat un plan de urgență, asigurând cazare în hoteluri din zonă.

Clădirile adiacente, în ciuda faptului că au suferit avarii la ferestre și uși din cauza undei de șoc, au trecut verificările și au fost declarate locuibile. Cercetările au scos la iveală faptul că în interiorul locuinței conducta de gaz era deconectată.

În acest moment, anchetatorii nu exclud nicio cauză posibilă. Printre ipotezele examinate se numără și cea a unei conducte deconectate temporar din cauza reparațiilor sau întreținerii, dar și posibilitatea autovătămării rămâne o posibilitate, mai scrie sursa citată.

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