 Un român a murit într-o explozie puternică în Italia. Cum s-a produs incidentul care i-a adus sfârșitul
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Un român a murit într-o explozie puternică în Italia. Cum s-a produs incidentul care i-a adus sfârșitul

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Doi bărbați și-au pierdut viața într-o explozie puternică produsă în zona rurală a orașului Andria, Italia. Trupurile lor, grav mutilate, au fost descoperite în spatele unei vile aflate pe drumul provincial SP 155, locație pe care ar fi încercat să o jefuiască. Conform presei italiene, victimele sunt un italian originar din provincia Foggia și un cetățean român stabilit de cel puțin un deceniu în Andria. 

Un român a murit într-o explozie din Italia
Un român a murit într-o explozie din Italia Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

Potrivit presei italiene, victimele sunt un italian originar din provincia Foggia și un cetățean român de aproximativ 40 de ani, care trăia în Italia de zece ani.

Proprietarul locuinței, un bărbat de 77 de ani cunoscut de poliție, ar fi cel care a găsit rămășițele celor doi. Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit o legătură directă între acesta și victime, însă verificările continuă pentru a clarifica motivul prezenței celor doi bărbați în imobil.

O primă ipoteză luată în calcul de anchetatori este că cei doi manipulau material exploziv în momentul deflagrației. Mai exact, ar fi asamblat o „marmotta”, un dispozitiv artizanal folosit frecvent în jafurile asupra bancomatelor și ghișeelor poștale. Explozia ar fi avut loc accidental, în timpul pregătirii dispozitivului.

Indiciile care au dus la identificarea victimelor

Identificarea victimelor a fost posibilă datorită mai multor elemente găsite la fața locului, inclusiv amprente și detalii distinctive, printre care un cercel. Confirmarea oficială este așteptată la începutul săptămânii viitoare, după autopsiile efectuate la Policlinica din Bari de profesorul Antonio De Donno. În paralel, sunt în desfășurare analize medico-legale, datiloscopice și genetice pe probele prelevate.

Investigația, coordonată de Parchetul din Trani, urmărește acum să stabilească originea explozibilului și toate etapele care au precedat tragedia. Anchetatorii încearcă să reconstituie și traseul unei Ford Kuga furate, găsită în apropierea vilei, pentru a afla dacă vehiculul are legătură cu activitățile celor două victime sau cu o eventuală grupare mai amplă.

Un alt român a murit recent în Italia

În urmă cu o lună, un român de 51 de ani, care se confrunta de mai mult timp cu probleme financiare și nu avea o locuință, a fost găsit mort într-o anexă a unui restaurant din Volpago del Montello, provincia Treviso, Italia. Bărbatul primise adăpost din partea proprietarilor localului, care au vrut să îl ajute să nu mai doarmă pe străzi, relatează publicația italiană Treviso Today.

Daniel nu mai fusese văzut de aproape zece zile, iar lipsa lui a stârnit îngrijorarea celor care îl cunoșteau. Patronii restaurantului „La Paesana”, unde acesta era găzduit într-o cameră din anexă, au încercat să îl contacteze, însă fără succes. Cum ușa era încuiată pe interior și nimeni nu răspundea, au solicitat intervenția pompierilor din Montebelluna. După ce au deschis ușa, salvatorii l-au găsit pe bărbat fără viață.

Potrivit presei din Italia, Daniel ar fi murit cu câteva zile înainte de a fi descoperit. Primele informații arată că decesul s-ar fi produs în timpul somnului, în urma unui episod medical survenit din cauze naturale. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga Spitalului San Valentino.

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