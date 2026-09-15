 Orașul din Anglia care le-a dat drepturi copacilor!
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Orașul din Anglia care le-a dat drepturi copacilor!

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O decizie istorică, prin care flora locală primește „dreptul de a înflori”, a fost adoptată în unanimitate. Lewes, din East Sussex, a devenit primul oraș din Anglia care a acordat oficial drepturi copacilor, după ce consiliul local a votat adoptarea unui document numit „Cartea copacilor”.

Flora locală din Lewes a primit „dreptul de a înflori și de a-și menține ciclul natural de viață”
Flora locală din Lewes a primit „dreptul de a înflori și de a-și menține ciclul natural de viață” Foto: Shutterstock

Măsura, aprobată joi în unanimitate de Consiliul Local din Lewes, recunoaște oficial „valoarea intrinsecă” a tuturor copacilor, gardurilor vii și pădurilor din zonă. Flora din oraș are „dreptul de a înflori și de a-și menține ciclurile naturale de viață, funcțiile ecologice și procesele evolutive”, se arată în moțiune. 

Deși în Marea Britanie au mai fost recunoscute prin declarații locale anumite drepturi ale cursurilor de apă și ale unor arbori, printre care și un arbore tisa din districtul învecinat Rother, moțiunea adoptată la Lewes este prima măsură de acest fel care oferă protecție tuturor copacilor dintr-un oraș.

„Arborii joacă un rol esențial”

La nivel global, decizia apropie Lewes de o mișcare internațională tot mai amplă privind „drepturile naturii”, în cadrul căreia țări precum Bolivia, Panama și Noua Zeelandă au adoptat legislație națională prin care pădurilor și râurilor le este recunoscut statutul de persoane juridice.

Pentru activiștii de mediu, decizia vine într-un moment crucial. La începutul acestei luni, Comisia pentru Silvicultură din Anglia a interzis temporar accesul publicului în peste 80.000 de hectare de pădure, după ce un număr record de incendii de vegetație au afectat Marea Britanie în această vară.

Consilierul Matthew Bird, de la Consiliul Local din Lewes, a vorbit pentru The Independent despre posibilele efecte ale politicii: „Este o declarație puternică. E de la sine înțeles că arborii din Lewes joacă un rol esențial în natura și ecologia locală a orașului, nu doar în spațiile verzi și parcuri, ci și de-a lungul străzilor și în spațiile publice. Sunt resurse vii care au un rol important în bunăstarea orașului și în reziliența sa la schimbările climatice, lucru de care ne-au reamintit numeroasele valuri de căldură din această vară”.

Consiliera Dinah Morgan, cea care a propus moțiunea la începutul anului trecut, a declarat: „În timp, sperăm ca ideea de a lucra cu arborii în «parteneriat», pentru a ne proteja și îmbunătăți mediul, să înlocuiască ideea că arborii sunt doar o resursă pasivă”.

Documentul nu acordă noi puteri juridice și nu creează legi obligatorii. Cu toate acestea, consiliera Morgan speră că inițiativa va contribui la o „schimbare culturală” în modul în care este tratat mediul local. Practic, inițiativa le recunoaște copacilor „dreptul la viață”, într-o formă menită să le ofere o protecție mai mare în fața deciziilor care le-ar putea afecta existența.

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